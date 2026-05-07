激烈競爭一次看！路透：川普正重啟中美貿易戰

路透指出，美國總統川普正持續對中國發動貿易戰。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統定於5月14至15日赴北京進行國是訪問，預計與中國國家主席習近平會面，這將是美國總統8年多來首次訪中。路透整理了今年截至目前川普對中國發動貿易戰的細節，分析全球前兩大經濟體的激烈競爭過程。

路透報導，今年5月，美國財政部宣布對大舉採購伊朗原油的恆力石化等5家中國公司實施制裁；對此中國商務部公告要求所有中企「不得承認、不得執行、不得遵守」美國制裁。同月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）敦促中國加強外交壓力，說服伊朗對外開放荷姆茲海峽，允許國際航運通行。

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4月，中國國務院公告實施「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」，該規定共有18條，包括外國國家和國際組織在產供鏈方面對中國採取歧視性禁止、限制等措施，實施損害中國產供鏈安全行為，有關單位有權展開調查；中國官員並召集該國太陽能面板設備供應商舉行初步會談，考慮限制向美國出口太陽能設備。

4月下旬，美國財政部對中國恆力石化的一家子公司實施制裁，理由是這家公司購買了數十億美元的伊朗石油，同時遭制裁者還包括參與相關交易的40家航運公司和船隻。4月底，中國國務院副總理何立峰與貝森特、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行視訊通話。何立峰說，中方就美方對中經貿限制措施表達嚴正關切。

3月，美國對中國企業進行301條款調查，欲揭露多種與產能過剩及生產相關的不公平貿易行為，引發中國採取對等行動反制；川普宣布因伊朗戰爭爆發，將訪中行程延至5月中旬；貝森特和葛里爾在法國巴黎與何立峰舉行第6輪會談，雙方都稱此次會談「具建設性」。

2月，美國最高法院裁定川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，川普表示，許多貿易協議依然有效，失效部分將被其他關稅取代。2月底，美國、以色列對伊朗發起攻擊，擾亂全球能源供應，造成製造業成本大幅提高，嚴重衝擊全球最大能源進口國中國，其經濟成長嚴重依賴全球供需。

1月，中國海關總署發布2025年進出口數據統計資料，抨擊川普發起貿易戰，但中國2025年全年貿易順差仍創1.2兆美元空前紀錄。中國持續將其日益加劇的貿易失衡怪罪美國。

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