力阻中資入股聯發科！專家憶戰況：否則沒機會做進美系大客戶

科技專家許美華分析，聯發科這波兇猛漲勢，是因為做進美系大客戶的AI ASIC大爆發。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕2015年一群關心台灣半導體產業的專家學者發起「反紫光運動」，希望扭轉政府開放中資入股台灣IC設計業政策，幸好前總統蔡英文用力踩煞車，守住山海關。「反紫光奇遊團」成員、科技專家許美華在社群平台整理10年前的反紫光事件簿，回憶當年戰況慘烈，正反雙方最後都精疲力竭、接近崩潰邊緣。

許美華6日在社群平台Threads發布貼文稱，2016年6月，反紫光運動正反雙方交戰半年多後，聯發科董事長蔡明介突然發布了用字激烈的聲明，大罵反紫光奇遊團。許美華說，「現在回頭檢視聲明內容，讓人百感交集。」

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蔡明介在聲明中大罵特定媒體、特定學者反對中資入股是「逢中必反」、抹黑帶風向。媒體包括自由時報；教授則是奇遊團的4位教授林盈達、林宗男、李忠憲、莊順志。

許美華說，近日聯發科已連續幾天漲停鎖死，股價輕巧越過3000，本月6日更直奔3470歷史新高。他說，「沒有中資入股，發哥活得愈來愈好一路大漲，比10年前漲了十幾倍。」

許美華分析，聯發科這波兇猛漲勢，是因為做進美系大客戶的AI ASIC大爆發，繼Google之後，又有第二家「美系big name」。

他直言，當年奇遊團反對中資入股，其中一個重要論述就是，「到底台灣半導體應該要加入中國隊，還是以美國領軍的世界隊？」

許美華表示，「想像一下，如果當年聯發科讓紫光入股，加入中國隊，今天在美國全面去中化、打造非紅供應鏈的時刻，聯發科還有機會做進美系大客戶嗎？」

他強調，其實奇遊團根本不是「先知」，只是對中國不信任、不敢開門讓中國政府資金滲透台灣半導體。「我們不想加入中國隊而已。」

最後，許美華對前總統蔡英文表達謝意稱，「感謝最後小英聽懂我們擋下紫光，天佑台灣。」

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