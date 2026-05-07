美股收盤》美伊談判樂觀！AMD狂飆18.6％ 台積電ADR漲逾6％

週三美股大漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗傳出正在檢視美國的新提案，加上美國企業獲利引擎持續強勁，週三美股上漲，道瓊工業指數上漲612.34點、1.24%，逼近50000點大關，標普500指數上漲1.46%，那斯達克指數上漲2.02%，標普及那指兩大指數均創下歷史新高。費城半導體指數飆漲4.48%，台積電ADR大漲25.09美元、6.36%，收在419.50美元。

綜合外媒報導，根據美媒Axios引述消息人士報導，美國和伊朗即將達成一項能夠解決衝突的協議，該協議將包括暫停核子濃縮活動。伊朗外交部發言人也向CNBC透露，伊朗正在評估美國提出的解決方案。不過在週三晚些時候，美國總統川普暗示達成協議尚不確定，並稱伊朗會同意美國的提議「或許是一個很大的假設」。

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市場寄望戰爭很快結束而減少持倉，油價暴跌。西德州中級原油6月結算價下跌7%，收報每桶95.08美元。倫敦北海布倫特原油7月交割價下挫7.8%，收在每桶101.27美元。

晶片製造商AMD預測第二季營收將超過預期，推動市場的人工智慧熱情，股價狂漲18.6%。其競爭對手英特爾也上漲4.46%創下歷史新高，晶片商安謀上漲13.63%、輝達上漲5.68%。

道瓊工業指數上漲612.34點或1.24%，收報49910.59點。

標普500指數上漲105.90點或1.46%，收在7365.12點。

那斯達克指數上漲512.82點或2.02%，收25838.95點。

費城半導體指數上漲492.18點或4.48%，收11472.75點。

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