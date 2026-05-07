提升金融資安韌性、發展可程式化AI 彭金隆揭示這五大招

金管會主委彭金隆（7日）赴立法院財委會，就「金融科技發展業務之推動情形與展望」提出專題報告。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆將於今（7日）赴立法院財委會，就「金融科技發展業務之推動情形與展望」提出專題報告。彭金隆表示，近年積極推動金融科技發展，金管會總計有五大推動重點，包括：「提升金融資安韌性」、「建立金融業與VASP業者常態溝通機制」、「發展可程式化AI」、「因應代理式AI發展，引導業者妥適應用」以及「依AI風險分類框架，完善應用管理規範」等。

針對金融科技未來推動重點，彭金隆點出，有五大重點。首先是提升金融資安韌性，包括：落實「金融資安韌性發展藍圖」，為持續提升金融產業資安韌性，金管會於去年12月發布「金融資安韌性發展藍圖」，以「目標治理」、「全域防護」、「生態聯防」及「堅實韌性」為4大主軸，計有29項執行措施，引導金融體系由「合規導向」轉向「成果導向」，提升資安治理的良性循環。

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金管會表示，今年4月辦理「金融資安交流會」，邀集金融機構共同研討交流藍圖重點措施之實務經驗，另預計6月發布「金融業後量子密碼遷移指引」，引導金融機構預為因應準備。

第二、 建立金融業與VASP業者常態溝通機制。為協助促成金融機構與VASP 業者之定期橫向交流機制，建立合作默契，金管會已於4月辦理研討交流會議，針對虛擬資產領域之專業技術、業務場景應用、風險控管及法制化等議題交換意見，未來將定期舉辦相關會議。

第三、 發展可程式化AI 。金融科技產業聯盟推動「可程式化的AI治理專案」，研究國內外AI治理規範，並依據「金融業運用AI指引」所提之AI 治理框架，盤點金融機構AI，應用情境訂出可量化的風險評估指標。

第四、 因應代理式AI發展，引導業者妥適應用。金管會表示，考量代理式AI（即AI代理人）具備目標導向、任務規劃、多步驟執行、可呼叫工具及跨系統存取資料等特性，為引導金融機構善用技術並建立安全治理框架，將研議增修相關規範或指引，以引導金融機構安全運用。

第五、 依AI風險分類框架，完善應用管理規範。為促進AI穩健及安全發展，將依人工智慧基本法並配合數位發展部研議之「人工智慧風險分類框架」，盤點金融業AI應用場景及潛在風險，並研訂以風險為基礎相關應用管理規範。

此外，金管會推動現實世界資產（RWA）代幣化為建構完整 RWA 代幣生態圈，已完成國內債券、外國債券、基金為代幣化標的之概念性驗證（POC）。另臺灣銀行也聯合8家銀行完成跨行鏈上黃金代幣清算及提領實體黃金聯合實證案。

為順利推動 RWA 代幣化商品，金管會參考國際 RWA 代幣發展趨勢、專家學者及業者意見，規劃先以債券及黃金為推行標的。集保公司等周邊單位並成立「RWA 代幣平台專案小組」，針對平台營運模式、區塊鏈技術採用方向、法制架構及市場基礎設施等進行研議。金管會已請相關單位建置系統，於可行及安全前提下儘速落地。

對此，金管會強調，因應AI與新興科技多元應用，會持續關注國際趨勢，鼓勵金融業負責任創新，提供便捷且人性化的數位金融服務，廣納各界建議檢討金融科技法令，營造開放且友善的金融創新環境，引領金融科技在變革中穩健前行。

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