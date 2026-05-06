獲利能力下滑！三星電子決定退出中國家電市場

南韓三星電子6日決定退出中國家電市場。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據南韓韓聯社6日報導，考慮到海內外經商環境形勢瞬息萬變，南韓三星電子決定對在中國業務進行調整，退出中國家電市場，並通知當地銷售管道、合作公司停售電視機等家電的方針。

受惠於南韓首爾綜合股價指數（KOSPI）6日表現亮眼，大漲超過5%，首度站穩7000點大關，三星電子股價飆漲14.4%，推動其市值突破1兆美元，成為繼台灣台積電之後，第二家市值達到此里程碑的亞洲企業。

請繼續往下閱讀...

儘管退出中國家電零售市場，三星電子仍將繼續在中國經營其核心業務，包括行動終端、半導體和醫療器材業務。在行動終端領域，三星將在中國積極推廣搭載Galaxy AI功能的產品，不斷推出「心繫天下」系列等為中國用戶量身定制的智慧手機及相關服務。此外，三星還將加強與當地優秀AI公司的合作，共同研發能滿足當地用戶需求的AI功能。

此外，三星將把在中國業務的重點放在先進產業領域的研究、生產合作及投資方面，並在此基礎上繼續開展行動終端技術研發，位於蘇州的家電工廠，以及西安、蘇州的半導體工廠將持續營運，作為供應海外市場的重要生產基地。

此決策背後的主要原因是三星家電業務的獲利能力持續下滑。在全球不確定性加劇、原物料及零組件價格上漲的影響下，三星電子家電業務在中國市場面臨本土企業的激烈競爭，市佔率不斷流失。2025年全年，負責電視業務的影像（VD）、生活家電（DA）部門出現2000億韓元（約43.3億台幣）虧損。同期，三星電子中國銷售法人的淨利潤同比銳減44%，為1681億韓元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法