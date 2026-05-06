半導體撐起南韓經濟成長 掩蓋更深結構弱點 台灣可引以為鑑

全球人工智慧潮帶動半導體業榮景，台灣和南韓股市市值都已超過英國，兩國的半導體龍頭台積電、三星和SK海力士股價飆漲。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球人工智慧潮帶動半導體業榮景，台灣和南韓股市市值都已超過英國，兩國的半導體業龍頭台積電、三星和SK海力士股價飆漲、衝高市值。南韓第一季出口額也晉升全球第五名。經濟學家和市場分析師表示，半導體出口繁榮支撐著南韓的經濟成長，但更深層的結構性弱點繼續拖累其長期發展軌跡。

南韓學者認為，需要採取政策措施來緩解經濟對半導體產業的嚴重依賴，而長期努力應著重於在人口快速老化和低出生率的情況下促進經濟成長。

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根據經濟合作暨發展組織（OECD）的最新數據，南韓的潛在成長率預計將從2025年的1.92%下降到今年的1.71%，預計明年將進一步下降到1.57%。經合組織預計，到2027年第四季度，季度增速將放緩至 1.52%，這表明經濟成長將繼續逐步放緩。

經合組織的數據顯示，南韓的潛在成長率自2012年以來一直在穩步下降，當時為3.63%。潛在成長是指一個經濟體在充分利用勞動力、資本和其他資源的情況下，不會引發通貨膨脹所能維持的最大產出水準。它被廣泛視為衡量一個經濟體潛在實力的指標。

數據顯示，南韓與美國的差距正在擴大。自2023年以來，南韓的潛在成長率一直落後於世界最大經濟體美國，差距從最初的0.03個百分點擴大到預計2027年的0.38個百分點。

近期，受強勁的半導體週期支撐，亞洲經濟整體成長勢頭強勁，掩蓋亞洲經濟成長潛力下降和其他潛在弱點。

南韓央行數據顯示，今年1月至3月實際國內生產毛額（GDP）較上季成長1.7%。出口是主要驅動力，成長5.1%，其中半導體等IT產品帶動了成長。兩大晶片巨頭三星電子和SK海力士在第一季均創下獲利新高。

分析師警告稱，經濟對單一產業的過度依賴可能會使其面臨更大的波動性。

南韓天主教大學經濟學教授金俊錫（音譯）表示：第一季經濟成長主要由半導體產業拉動，掩蓋其他產業的疲軟。在人工智慧泡沫擔憂加劇的情況下，如果全球對晶片的需求減弱，整體經濟可能會面臨重大衝擊。

金俊錫表示，幾乎完全由半導體產業主導的經濟模式是不可持續的。除了與晶片週期相關的外部風險外，三星電子持續不斷的勞資糾紛也可能影響公司產量，並對整體經濟造成衝擊。

他補充說，需要更廣泛的改革和政策支持，以振興鋼鐵、石化等傳統產業以及國防、人工智慧等新興產業。

政策制定者普遍認為，結構性改革是扭轉潛在成長下滑趨勢的關鍵。由於低出生率、人口老化速度加快以及生產力下降等因素對經濟造成壓力，他們強調需要採取綜合措施來增強長期成長能力。

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