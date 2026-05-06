資金錢潮大噴發 外資4月淨匯入8361.1億元銀彈

台股締造史上最強四月漲勢。外資4月單月一口氣就淨匯入8361.1億元的銀彈，創史上同期新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投資人準備好了嗎？國際外資錢潮滾滾湧入台灣！金管會今天（6日）公布最新外資，今年4月單月「淨匯入」高達264.2億美元（含中資），以新台幣換算，4月底新台幣以31.648兌1美元，折合約8361.1億元，這也寫下外資史上4月單月及同期最高匯入紀錄；不過，外資另一方面卻大舉減碼台股，「淨賣超」上市櫃股票達4977.32億元、直逼5千億元大關。

分析師表示，由於AI需求持續熱絡，台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，推升台股呈現爆發性成長。根據統計，4月加權指數從3萬1722.99點收至3萬8926.63點，月漲7203.64點及月漲幅為22.7%，創下台股史上最強單月漲點紀錄。

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首先，就台股資金動能方面，金管會今天發布外資投資國內證券情形（含中資）。今年前４月全體外資（FINI 加 FIDI 及海外基金）及中資投資上市（櫃）股票，合計為累計賣超4,977.32億元；不過，若就4月單月來看，外資買超上市櫃股票新台幣1774.56億元，創2022年以來單月第7大買超，同期則為第1大買超。

其次，就資金動向來看，外資則展現強大動能。根據金管會統計，金管會公布4月單月外資淨匯入264.2億美元、約折合台幣8361.1億元，這也是外資首度單月衝破200億美元大關。

根據統計，累計今年前4月外資「淨匯入」442.7億美元，寫史上同期新高；外資累計資金匯入已經達3,644.32億美元，折合逾11.5兆元新台幣。分析師表示，外資資金持續匯入，代表國際市場仍持續看多台股及韓股。

對此，金管會證期局表示，根據過去經驗，外資法人對台股是財務性投資，會依據其投資策略、國內外總體經濟等狀況，進行動態調整布局，因此，較難評論外資的短期變化；不過，長線來看，外資資金是持續匯入、投資台股。

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