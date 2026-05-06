momo首季獲利雙減 湖口物流園區估2029年啟用

富邦媒攜手富邦人壽共同推進湖口物流園區建設。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日公告首季稅後淨利6.4億元，季減30.5%、年減25.6%，每股稅後盈餘（EPS）2.43元。富邦媒說明，去年同期因認列投資抵減影響，基期相對較高，因此同比衰退，核心營運仍穩健成長。

momo目前以1P（品牌直營）與3P（mo店+開放平台）雙路並進。該公司指出，平台持續發揮規模優勢，帶動電商GMV維持正成長，其中mo店+精選商家已達近萬家，上架商品數突破350萬件，推動3P GMV維持雙位數年成長，成為驅動整體成長的重要動能。

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在物流履約方面，momo已達成近90%倉出訂單「次日配達」，並透過物流中心自動化設備持續導入，在規模擴張過程中同步優化單位成本結構。隨自有物流「富昇物流」自配比率持續提升，服務品質與用戶體驗進一步強化，亦整合「家電快配」與「白金級安裝」服務，鞏固momo在大家電品類的市場競爭地位。

在倉儲佈局部分，富邦媒今也宣布，攜手富邦人壽、共同投資打造新一代智慧物流園區，以總開發量體8.8萬坪、三棟涵蓋自動化倉儲、常溫及冷鏈用途的大型設施，在桃竹苗核心物流廊道完成關鍵布點。湖口園區預計2029年完工啟用。

富邦媒指出，湖口節點的加入不只填補momo現有倉網的區域覆蓋缺口，更在高周轉商品、大型商品、跨境品類的調度鏈上形成結構性優勢這類基於區位與量體的物流能力，既需要長期持續投入，也將直接轉化為消費者端可感知的服務差異。

momo富邦媒總經理谷元宏表示，電商競爭已進入基礎建設競爭的階段。一個在關鍵區位深耕多年、持續投入智慧化升級的物流體系，是平台長期競爭力最穩固的基礎。湖口物流園區是momo為下一階段市場競爭預作部署的長期投資。

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