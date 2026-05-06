金價強漲了！若過「這個阻力價位」將續攻5000美元以上

周三晚間現貨黃金價格上漲3.4%，至每盎司4708.86美元，為4月27日以來的最高水準。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（6日）金價上漲超過3%，達到一周多以來的最高水平，原因是美伊和平協議的前景拖累美元和油價，緩解此前支撐利率長期走高的通膨壓力。從技術分析看：多頭重掌主動權，黃金兌美元從4500美元支撐位反彈。

截至台灣時間周三晚上7點半，現貨黃金價格上漲3.4%，至每盎司4708.86美元，為4月27日以來的最高水準。6月交割的美國黃金期貨價格上漲3.3%，至每盎司4721美元。

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在4小時技術分析圖上，黃金/美元（XAU/USD）在從4500美元支撐區域反彈並突破21週期和100週期簡單移動平均線（SMA）後，已轉為看漲。相對強弱指數接近69，顯示上漲動能依然強勁，儘管黃金價格正接近超買區域。

從好的方面來看，第一個阻力位在4800美元附近的水平障礙附近，其次是5000美元的關鍵心理關卡。

下檔方面，直接支撐位在4695美元附近的100週期均線，其次是4588美元附近的21週期均線。如果黃金價格回調，這兩個價位都可能吸引逢低買盤。如果回檔幅度更大，市場焦點將重新轉向4500美元的關鍵結構性支撐位。

ActivTrades分析師埃萬傑利斯塔（Ricardo Evangelista）表示：及時達成的中東和平協議，使荷姆茲海峽的航運正常化，將緩解通膨壓力，並為聯準會在2026年降息創造條件。他補充指出，「如果波斯灣局勢正常化，隨著美元走軟和收益率下降，黃金價格可能會重拾上漲勢頭。在這種情況下，金價可能會重返5000美元以上，並在年底前接近5500美元」。

伊朗外長週三表示，伊朗在與美國就結束戰爭進行的談判中，只會接受「公平和全面的協議」。與此同時，美國總統川普稱談判進程取得了「巨大進展」。由於市場預期中東主要產油區積壓的石油供應可能恢復流動，油價下跌，全球股市應聲上漲。

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