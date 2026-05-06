共享地熱開發核心資訊 地礦中心公開全台最完整地熱資料庫

經濟部地礦中心已整合並公開全台共10區地熱探勘成果，並透過「地熱探勘資訊平台」擴大資料共享。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）今（6）日表示，近年已整合並公開全台共10區地熱探勘成果，並透過「地熱探勘資訊平台」（https://geotex.geologycloud.tw）擴大資料共享，提供開發前期最關鍵的地熱基礎資訊，供產業、學研及公部門作為更有效率判斷潛力區位與投資決策的參考。

地礦中心表示，地熱開發前期最關鍵的工作，在於掌握地下熱源分布、裂隙通道、儲集條件及補注系統等核心資訊，因此透過政府先期投入調查與資料公開，可有效縮短業者前期評估時間、降低探勘不確定性，讓後續開發減少試誤的成本，提升投資成功率。

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地礦中心說明，近年已完成多項具指標性的地熱探勘成果，包括地表調查、空載地球物理探測、地球化學分析，以及鑽井與井測資料整合等重要工作。截至目前，全台空中地物探勘範圍累計已涵蓋近半個台灣，並累積18口以上鑽井與測溫資料，同時整合其他單位20餘口深層鑽井資訊及近千口熱液溫度資料，逐步建立全台最完整的地熱資料庫。

地礦中心指出，北宜花東地區預估地熱潛能占全台6成以上。在實際探勘成果方面，地礦中心探得較高溫者有大屯山245°C（井深1192米）、花蓮瑞穗184°C（井深1005米），台東初來174°C（井深1843米），皆顯示台灣具有發展地熱的豐厚潛力。

地礦中心表示，歷年累積的區域地熱資料，已透過資訊平台及資料交流機制提供各界運用，對產業界掌握地熱開發方向具有一定輔助作用。截至目前，「地熱探勘資訊平台」已累積數千項資料集，涵蓋地質、地球物理、地球化學、鑽井及測溫等多元內容。另經能源署或地方政府招商審查通過、具備合法開發規劃基礎的業者，皆可依程序申請相關資料，作為場址評估與探勘規劃的重要依據。

展望未來，地礦中心表示，將持續更新全台地溫異常圖與地熱潛能資料，並結合最新調查成果、鑽井資訊及平台功能，作為後續規劃重點探勘區、推動開發前整備工作及支援民間投資評估的重要依據。

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