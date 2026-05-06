Z世代28歲女把「被淘汰產業」當作副業 每月賺進14萬

三名青年Kiki Klassen（左）、Bo Natakhin（中）和Trinity Shiroma（右）靠紙本郵件訂閱模式賺進不少收入。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在數位時代全面主導的當下，一種看似過時被淘汰的「紙本郵件訂閱」模式，正被Z世代重新翻紅，甚至成為創造穩定收入的新興商機。有創作者每月進帳數千美元，成功擺脫過去「月光族」的生活壓力。

《CNBC》報導，加拿大28歲的創作者Kiki Klassen自2024年起經營名為「The Lucky Duck Mail Club」的副業，每月為訂閱者寄送親筆信件與插畫明信片，主題涵蓋星象、生肖等創意概念。她每月需手工製作近900份郵件，有時連續一週每天花上數小時完成包裝與寄送。

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該訂閱服務每期收費約8美元（約新台幣251元），讓她平均每月創造約4385美元收入（約新台幣14萬元）。即使扣除郵資等成本後，仍維持約70%的利潤率，成為她穩定的額外收入來源。她坦言，這項副業已讓她不再需要為日常開支精打細算。

報導指出，類似的「紙本郵件訂閱」模式正在Z世代間快速興起，內容涵蓋手寫信、插畫、貼紙甚至飾品等。多數創作者透過TikTok、Instagram等社群平台累積粉絲，再轉化為訂閱用戶。目前，TikTok上與「Snail Mail」相關的貼文已突破15萬則。

另一名美國25歲創作者Trinity Shiroma也透過經營「The Architecture Club」郵件訂閱服務獲利。她每月以世界知名地標為主題創作插畫並寄送給超過2700名訂戶，單月最高獲利接近1.83萬美元（約新台幣57萬元），成為其主要收入來源。

此外，來自加拿大多倫多的26歲創作者Bo Natakhin，則將郵件訂閱作為全職事業經營。他推出料理主題誌「Little Kitchen of Bo」，每期售價20美元（約新台幣628元），首批即吸引近4000名訂閱者。為完成內容製作，他曾連續一個月每日工作長達12小時。

報導指出，這類模式可視為數位訂閱內容的實體化版本，結合懷舊與手作元素，正好迎合疫情後消費者對「實體體驗」的需求。隨著AI與數位內容普及，反而帶動年輕族群對具溫度與觸感商品的興趣。

分析認為，郵件訂閱不僅具備商業潛力，也讓創作者累積品牌影響力與經營能力，成為新一代斜槓創業的重要途徑。

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