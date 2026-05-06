經部：國內油氣穩定供應 至8、9月都無虞

中東情勢動盪影響荷姆茲海峽船隻運行。示意圖。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕中東情勢動盪影響荷姆茲海峽船隻運行，各界關注能源供應風險。經濟部次長賴建信今表示，政府自伊朗戰事爆發後，經濟部第一時間每日召開應變會議，持續掌握國內油品安全存量天數，台灣透過多元採購與長期佈局確保油氣供應穩定，目前國內油氣穩定供應無虞，到8、9月都沒有問題，同時中油也已提前規劃冬季的儲運計畫。

賴建信今出席2026台灣能源高峰論壇時表示，中油長期以來建置分布多達40國的全球油源資料庫，油品種類涵蓋180種，因此當特定來源出現採購障礙時，即可迅速轉換至其他來源，整體而言目前國內油氣供應至8、9月沒問題。

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經濟部強調，因應荷姆茲海峽航道封鎖，短期內已掌握抵港油氣船隻不受影響，長期亦有備援規劃確保穩定供應。國內石油公司均已全面盤點受影響船班並安排船期調度，短期受影響油氣船隻已有替代來源，石油公司持續緊急採購現貨油氣源，因此自中東衝突爆發後以來，國內油氣安全存量天數都維持在法規標準以上，石油存量天數高於90天，天然氣高於11天，價格方面也保持穩定，國內油氣供應無虞。

經濟部亦指出，我國油氣進口來源多元，去年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化我國能源供應安全。

經濟部補充，我國進口液化天然氣（LNG）約8成供應國內發電使用，中油、台電已有供需聯繫機制及預警制度，可掌握市場需求變化，預先規劃船期以進行存量控管等應變機制。

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