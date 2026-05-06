AI基礎建設成長加速 研調上修今年全球9大CSP資本支出將達8300億美元

回應強勁的AI需求，TrendForce上調全年美系Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle及中系的ByteDance、Tencent、Alibaba、Baidu等九大CSP合計資本支出，預估共達8300億美元左右，年增率從原預估61%提高到79%。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）指出，多數北美主要雲端服務供應商（CSP）近日再度上修2026年資本支出指引，以回應強勁的AI需求，TrendForce上調全年美系Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle及中系的ByteDance、Tencent、Alibaba、Baidu等九大CSP合計資本支出，預估共達8300億美元左右，年增率從原預估61%提高到79%。

TrendForce表示，觀察北美四大CSP資本支出調整情形，Microsoft上調展望至1900億美元，年增率提高為130%左右，其中約250億美元為反映零組件價格上漲影響；Google從1750-1850億美元上修至1800-1900億美元，年成長率也超過一倍；Meta則將資本支出區間由1150-1350億美元上修至1250-1450億美元，估計年增率約85%；AWS因應AI雲端服務需求，預計今年資本支出逾2300億美元，年成長50%以上。

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TrendForce表示，北美CSP業者的資本支出成長幅度高於全球平均，反映AI基礎建設已成為廠商長期策略核心，投資重點持續集中於高效能GPU叢集建置、自研ASIC晶片開發，以及支援高功耗運算的新一代資料中心。

資本支出大幅提高同時顯示CSP業者將延續資料中心建置力道，尤以AWS、Microsoft、Google、Meta、Oracle為主力。據TrendForce統計，至2025年底為止，上述北美五大CSP已於全球部署800-900座資料中心，以AWS的站點比例最高。

中系CSP以Alibaba、ByteDance為擴張主力，但兩者策略發展方向不同。Alibaba透過Alibaba Cloud主打在地節點與主權雲，以切入新興市場。自2025年宣布將在巴西、法國、荷蘭建立營運地理區域（region），Alibaba Cloud目前已涵蓋全球29個地理區域和94個可用區（availability zone）。ByteDance則積極透過TikTok推進海外發展，已於美國、巴西、愛爾蘭等八國落地，三大主要投資案分別位於歐洲、泰國和馬來西亞，為海外部署密度最高的中系業者。

TrendForce指出，AI需求將穩定驅動全球資料中心站點數成長，同步帶動2026年資料中心電力總容量上升至155GW左右，年增約29%。此外，由於單位用電量較高，預料全球AI server總用電量將於2026年正式超越general server（通用型server），於2027-2028年隨GB300/Rubin與ASIC AI server量產而提高，將有助HVDC、液冷散熱等關鍵零組件市場成長。

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