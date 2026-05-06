青雲首季財報超出預期 EPS年增3289％創新高

青雲代理銷售美國記憶體大廠美光與所屬品牌Crucial的固態硬碟、記憶體。（青雲提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕青雲（5486）受惠於代理銷售美國記憶體大廠美光（Micron）與所屬品牌Crucial的固態硬碟（SSD）、記憶體（DRAM），今年首季每股盈餘（EPS）43.05元，季增3745%、年增3289%，創下歷史單季新高，大幅超越法人與市場預期。

青雲（5386）2026年第一季營收86.13億元，季增242%、年增5.93%，毛利率27.10%，季增13.7個百分點、年增20.18個百分點，營益率23.08%，季增12.68個百分點、年增18.6個百分點，歸屬母公司業主淨利15.53億元，季增672.6%、年增3782%。

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在青雲晚間公佈財報之前，今日受惠於群聯（8299）、南亞科（2408）等記憶體族群聯袂漲停，帶動該公司盤中觸及481元新天價，終場收在475元，漲幅8.57%，成交量5565張。外資單日賣超243張，加上投信、自營商，三大法人合計賣超266張。

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