每日260萬次攻防實測！林宜敬：台灣成全球最強資安「誘捕系統」

林宜敬部長今日出席政府機關資安長共識營，另主持臺灣資安大會「國際拓銷策略座談」。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為持續推動臺灣資安產業國際化發展，數位發展部林宜敬部長今（6）日於CYBERSEC 2026臺灣資安大會親自主持「國際拓銷策略座談」，邀集工研院及多家具備海外拓展經驗的資安業者共同參與，吸引逾百位產業人士參與，現場交流熱絡。

本次座談邀請包括中華資安、全景軟體、杜浦數位安全、匯智安全、奧義智慧、優倍司、鴻璟及一安智能等業者，從第一線經驗出發，分享從市場切入、國際展會到後續商機推進的實務經驗。業者普遍認為，國際拓銷成功關鍵不僅在於技術實力，更在於明確的市場定位與長期信任關係的建立，並需透過持續互動逐步深化合作。

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林宜敬指出，台灣資安產業具備兩大關鍵競爭優勢。首先是在半導體設備資安標準方面，台灣正積極推動將SEMI E187轉化為具體的國際規格，從原先規格的跟隨者躍升為標準的制定者，憑藉台灣掌握全球逾九成先進AI晶片製造的優勢，是全球供應鏈不可或缺的核心環節，未來凡有意與臺積電合作或供應半導體設備之廠商，均須通過SEMI E187認證，由此更將衍生認證服務、輔導諮詢與軟硬體銷售三重商機。

第二項優勢則來自台灣在全球資安中的特殊角色。林宜敬直言，台灣已成為自由世界的「誘捕系統（Honey Pot）」，每天面對超過260萬次網路攻擊，特別是來自中國的威脅，這些大量實戰攻防數據，使台灣對資安威脅的理解比多數國家更真實、更及時，也讓台灣具備成為「全球威脅專家」的獨特資格。

林宜敬進一步表示，台灣資安產業下一階段將著重於產品差異化與國際鏈結，讓解決方案持續被國際市場採用。數發部也將持續透過國際展會、產業鏈串聯及標準接軌等方式，協助業者降低進軍海外市場門檻，帶動更多台灣資安業者站上國際舞台。

同日，林宜敬部長亦出席數位發展部資通安全署舉辦的本（115）年度政府機關資安長共識營。今年活動規模擴大，特別邀請總統府、國安會，以及立法院、司法院、考試院與監察院等機關資安長共同參與，透過跨機關交流，進一步深化整體資安治理合作。

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