客戶去化庫存拉貨謹慎 材料*-KY四月營收月減一成

客戶去化庫存，材料*-KY四月營收月減一成。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化工股材料*-KY（4763） 今（6）日公布4月營收8.78億元、月減10%、年減42%，累計今年1至4月營收35.89億元、年減37%；材料*-KY表示，目前產業仍處於庫存去化階段，部分客戶採取較為審慎的拉貨策略，對短期出貨動能造成影響，隨著市場庫存逐步消化，預期後續需求回補動能將逐漸釋出。

材料*-KY指出，面對全球貿易爭端與產業供需調整，持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健，同時，持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，提升產品附加價值並鞏固長期競爭優勢。

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產能規劃方面，材料*-KY也說，將持續關注中國服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，以布局多元產品線。

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