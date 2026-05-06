M31：Q1每股虧損1.18元 最新2奈米專案Q4量產

M31看好今年營運。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財廠円星科技（M31）（6643）今日召開法說會，第一季合併營收為3.95億元，年減9.2%，主要受到部分北美指標性先進製程客戶案件因簽約時程波動影響，相關營收預期將遞延至第二季認列。費用方面，第一季營業費用年增約8%，主要反映公司為深化先進製程所增加之研發團隊薪酬獎金支出，第一季每股虧損1.18元。同時，董事會於本季通過發行限制型員工新股（RSA），展現公司留任關鍵人才、強化組織競爭力的決心。

M31總經理張原熏再度為首季表現不如預期致歉，張原熏表示，雖然第一季營收因部分專案遞延未達預期，但對後續成長動能仍持樂觀看法。展望2026年，各區域市場需求強勁，中國區受惠於fabless客戶對成熟及先進製程需求提升帶動，北美則持續與主力客戶推進至極先進製程，同時拓展其他新創及高階應用公司，國際晶圓廠也預期在第二季迎來首個合作案。其它地區晶圓廠則以多樣性的合作和不同策略拓展，持續深化M31的影響力。

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張原熏指出，在「萬物皆AI」時代，將IP技術擴展至多元應用，不只局限於高效能運算，從GPU延伸至高速介面、Chiplet，並切入人形機器人與車用感測器領域。公司維持雙位數成長目標不變，持續強化市場滲透率。

在區域市場佈局上，M31表示，公司展現多軌並進的穩健動能。台灣市場受惠於龍頭晶圓代工客戶於先進製程平台的新開案，帶動來自晶圓代工（foundry）客戶的營收占比提升，並推升台灣區整體營收比重。

未來公司亦有機會深化與該客戶的合作，進一步切入6奈米以下的新平台，顯示公司在晶圓廠端的布局已逐步邁向先進製程。中國市場延續自去年下半年以來的回溫趨勢，第一季成功取得中國多家知名IC設計公司於SSD、平板裝置AP SoC等應用領域的6奈米以下案件，並在其他高階消費性電子產品fabless客戶中，持續擴大M31 IP的採用，整體動能表現維持穩健。北美市場儘管短期受專案遞延影響，但客戶端針對車用高速網路、影像處理與智慧穿戴以及行動處理器等先進製程需求依然強勁，前年取得的2奈米專案更可望於今年第四季步入量產。

總體而言，三大區域市場的全年營收貢獻預期仍將維持均衡發展。而在權利金收入方面，隨16奈米以下先進製程逐步進入商轉階段，權利金收入正逐步走向加速軌道，而中國22/28奈米平台的推進，亦有助於強化後續中長期權利金基礎。

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