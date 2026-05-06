棄高薪金融業！50歲男靠副業「拚出310萬年收」 成功秘訣曝光

Colin Graves因長期壓力與職場倦怠，毅然放棄穩定金融業工作。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大一名原本年薪優渥的金融從業人員，因長期壓力與職場倦怠，毅然放棄穩定工作，如今透過經營副業，成功打造每年6位數美元（至少新台幣310萬元）收入事業，最終轉型為全職創業者。

外媒報導，年50歲、來自加拿大的Colin Graves，大學畢業後即進入銀行業工作，歷經多年打拚，年薪一度達到12萬美元（約新台幣377萬元）。然而，高壓環境與重複性工作讓他逐漸感到身心疲憊，甚至出現職業倦怠。

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2016年，在與新任管理層發生衝突後，他決定尋找新的發展方向，並開始思考如何運用自身經驗開創第二收入來源。由於對寫作抱有熱情，他選擇經營個人理財部落格，結合理財專業與內容創作。

經過約18個月持續產出內容、累積約150篇文章後，他逐漸建立穩定讀者群。雖然初期收入有限，首月僅約200美元（約新台幣6281元），但已讓他看到副業變現的可能性。隨後收入穩步成長，一年後達到每月約2000美元（約新台幣6.3萬元），至2020年進一步提升至約4500美元（約新台幣14萬元）。如今，每年能賺進6位數美元。

在經營部落格期間，Colin Graves同時學習網站建置、內容行銷與搜尋引擎優化（SEO），並將相關技能延伸為顧問服務，為其他網站與創作者提供支援，進一步擴大收入來源。

2022年，他面臨是否辭去正職的關鍵抉擇。最終，他選擇離開銀行業，全心投入副業發展，並成功轉型為經營遠端事業的創業者，同時提供中年職場人士職涯轉型諮詢服務。

他表示，副業成功的關鍵在於持續投入與長期經營，並建議有意轉職者應尋找具備熱情、可培養能力且具有商業化潛力的領域。同時，他也提醒，不宜在副業尚未穩定前貿然辭職，應採取循序漸進的策略，以降低轉型風險。

目前，Colin Graves雖然需要面對收入波動與市場變化，但他認為，能掌握時間與工作方式的自由，遠比傳統職涯更具價值，並持續在創業過程中學習與成長。

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