台灣循環經濟英雄獎 友達董事長彭双浪獲肯定

友達董事長暨集團執行長彭双浪（右）獲頒台灣循環經濟「英雄獎」殊榮，以永續經營為理念，發揮產業實質影響力，樹立台灣接軌國際淨零趨勢的典範。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第六屆台灣循環經濟獎今（6）日舉行頒獎典禮，友達光電（2409）董事長暨集團執行長彭双浪獲頒「台灣循環經濟英雄獎」殊榮，並帶領友達奪下「永續供應鏈年度典範獎」，彰顯企業從經營理念、組織治理到價值鏈協作的具體成果。

友達自台灣循環經濟獎創設以來，已連6年獲獎，不僅肯定企業多年來深耕循環經濟的成果，也體現友達將永續思維融入營運決策、產品創新與供應鏈管理的長期承諾。台灣循環經濟獎之「英雄獎」旨在表彰對循環經濟及永續發展具有實質影響力的企業領導人。

請繼續往下閱讀...

彭双浪表示，面對國際市場規範加速演進，以及全球產業對低碳與循環轉型的高度重視，循環經濟已不只是環境議題，更是企業創新能力、資源效率與供應鏈韌性的綜合展現。

友達推動循環經濟從長期策略定位到實際落地，持續結合設計、研發、製造與供應鏈管理，將循環思維納入企業營運核心。這份肯定同屬友達團隊，也代表友達將持續以更高標準回應全球永續發展趨勢。

在彭双浪與營運團隊的領導下，友達以前瞻視野實踐循環經濟逾十年，從環境管理與資源效率優化起始，達成多項業界領先作為，包含全台首家製程廢水零排、全球顯示產業首張UL3600循環係數認證、全台顯示產業首張UL2799廢棄物零填埋金級認證等，引領企業提前為國際規範與市場變化布局。

為深化循環實踐，友達於永續暨風險委員會成立循環經濟工作小組，使其成為企業驅動綠色轉型的重要策略，整合綠色技術、綠色產品、綠色製造與綠色供應鏈四大主軸，從源頭設計、材料選用、製程優化到資源再利用，系統性推進循環實踐。

不僅有效降低環境衝擊，也將之持續轉化為產品與市場的永續價值：2018年至2025年間，友達累計創造新台幣1,016億元循環經濟效益；2025年循環經濟財務績效較2017年成長334%，展現在永續策略與產業競爭力並進的成果。友達也將影響力延伸至價值鏈，攜手全球供應商夥伴推動轉型。透過每年CSR共榮大會促進供應商夥伴議合與協作，帶動價值鏈共同成長。

不僅如此，彭双浪身兼台灣氣候聯盟理事長，號召科技產業與供應鏈夥伴，提前布局氣候風險與轉型機會，展現跨產業的永續影響力。同時，他也將企業治理視角延伸至自然資本與生物多樣性議題，帶領友達依循自然相關財務揭露（TNFD）架構，系統性檢視營運與價值鏈對自然環境的依賴與影響，強化企業在氣候與生態議題上的韌性，並接軌國際對自然正向趨勢的高度關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法