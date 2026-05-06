凌華深耕邊緣AI業務 4月營收創單月新高

凌華持續深化邊緣人工智慧，4月營收15.11億元，創單月歷史新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華科技（6166）持續深化邊緣人工智慧（Edge AI）業務，4月營收15.11億元，月增6%、年增63%，創下單月歷史新高，今年前4個月營收累計達49.55億元、年增38%，營運動能穩健成長。

凌華指出，公司已將「Physical AI（實體AI）」視為關鍵成長引擎，預計將於6月登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）當中，以「邊緣AI代理（Edge AI Agent）」與「實體 AI」作為主軸，展示多項已落地的創新應用，凸顯AI從運算走向實體場景的發展趨勢。

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在機器人應用方面，凌華將攜手美國矽谷機器人夥伴，共同展示AI驅動的工業級通用機器人。該解決方案採用凌華邊緣運算平台事業群的Edge AI技術，展現公司在新興機器人市場的關鍵技術實力，也為未來奠定成長基礎。

在智慧醫療領域，凌華亦深化與友達集團旗下達擎（AUO Display Plus）的合作，結合3D裸視顯示與邊緣AI醫療運算平台，打造創新的精準醫療視覺輔助方案。此跨域整合不僅提升醫療判讀效率與準確性，也顯示邊緣AI於高附加價值場域的廣泛應用潛力，成為未來重要成長動能。

凌華強調，公司已成功將AI從單純算力競賽推進至多元實體應用場景，涵蓋智慧製造、醫療與機器人等領域，並持續透過國際策略合作擴大生態系布局。隨著Edge AI與Physical AI應用逐步成熟，公司對未來營運成長深具信心。

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