美伊即將達成協議？美元跳水 新台幣勁揚逾1角收31.488元

美元跳水，新台幣勁揚逾1角收31.488元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場傳出美伊有望達成初步協議下，國際油價快速回落、美元指數應聲跌破98大關，激勵主要亞幣同步走強。新台幣兌美元匯率午後升勢擴大，一度勁揚至31.456元，強升1.49角，終場收在31.488元、升值1.17角，匯價連3日紅、並創逾1周新高，下一步有望挑戰31.3元關卡。總成交量同步放大至27.205億美元。

受市場風險偏好回升帶動，台股今日大漲369.56點，收在41138.85點，再創歷史新高，成交值達1兆4491.48億元，為史上第二大。三大法人合計買超672.75億元，其中外資大舉買超751.05億元，寫下歷史第四大買超紀錄，熱錢匯入成為推升新台幣走強的重要動能。

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匯銀人士表示，在外資資金持續匯入，加上美元午後急殺雙重推升下，新台幣升幅明顯擴大。若市場傳聞中的美伊協議成真，美伊衝突有機會降溫甚至落幕，將進一步降低避險需求，不排除新台幣短線挑戰31.3元整數關卡，正式脫離近期區間整理格局。

根據中央銀行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.4%；主要亞幣全面反攻，其中韓元強升1.37%表現最強，日圓升值0.91%，新加坡幣升0.56%，新台幣升0.37%，人民幣則在長假後恢復交易、升值0.26%。

整體而言，新台幣今日升幅位居亞幣中段班，表現相對穩健。

央行外匯局局長蔡烱民表示，近期台股頻創新高，外資進出規模擴大，確實增加匯市操作難度，但外資資金有進有出，部分可自然對沖，目前觀察新台幣匯率走勢仍屬平穩。

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