伊朗戰爭暴露中國經濟弱點 北京當局面臨3重壓力

分析顯示，中國經濟正面臨3重壓力，包括能源供應問題、製造成本上升，以及出口市場開拓困難等。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著美國和以色列聯手對伊朗展開軍事行動進入第3個月，依賴低成本和大規模生產的中國成長模式，逐漸暴露出其弱點。分析顯示，中國經濟正面臨3重壓力，包括能源供應問題、製造成本上升，以及出口市場開拓困難等。

《每日電訊報》、《路透》等多家外媒報導，中國賴以生存的能源進口管道已接近極限。中國是全球經由荷姆茲海峽進口最多原油的國家。市場研究公司Kpler的數據顯示，2025年，中國近半（49.4%）的原油、成品油、液化天然氣（LNG）和液化石油氣（LPG）進口將來自中東；換句話說，中國有一半的能源進口在結構上依賴荷姆茲海峽這條海上通道。伊朗戰爭爆發後，到今年5月，這個比例已降至31%，如今中國從距離更遠、價格更高的俄羅斯和巴西進口原油。

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成品油供應情勢更為嚴峻。成品油是指原油經煉油廠加工後生產的最終產品，例如柴油、航空燃料和石腦油（naphtha，俗稱輕油）。柴油用於卡車和貨輪，航空燃料用於飛機，石腦油是塑膠和合成纖維的原料，這些都屬於成品油。

中東在中國成品油供應中的占比已從2025年的41%下降到今年5月的不足1%，實際上等於切斷了供應。原油可以儲存在大型地下儲存槽中，但成品油卻不能，因其具高揮發性和快速降解性，大規模儲存基礎設施並不可行。今年1月至5月，中東LNG和LPG對中國的出貨量也下降了43%。

由於原油來源多元化和中東成品油供應中斷，中國企業正面臨成本上升的壓力。中國3月生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲0.5%，為41個月以來的首次上漲。中國市場研究集團（CMRG）執行副總裁卡文德（Ben Cavender）在接受英國《每日電訊報》訪問時表示：「檢視化工加工或石油產品供應鏈，價格上漲的趨勢顯而易見。原料供應已成為中國企業1個持續的難題。」

中國工業真正的痛點在於石化原料。中國製造業使用的基礎原料，例如塑膠、合成纖維、汽車零件和電池材料，超過一半都需經由荷姆茲海峽進口。根據全球化學市場資訊公司ICIS的分析，2025年，亞洲主要石化國家進口的8660萬噸石腦油中，有54%來自中東原油。

《每日電訊報》引述1家中國塑料加工公司在中國社群媒體「知乎」上的發文指出：「用作原料的石油衍生物價格與戰前相比漲了1倍，而且1天之內價格還會變3次。」

在一般情況下，企業會在成本上升時提高產品價格。然而，目前中國消費市場尚不足以吸收價格上漲。中國3月工業生產年增5.7%，但零售銷售成長僅1.7%。第1季累計零售銷售成長率維持在2.4%。作為衡量消費者信心的指標，4月汽車銷量年減超過25%。第1季家庭儲蓄率達37.8%，創下除COVID-19疫情期間以外的歷史最高水準。

中國房地產泡沫破裂後，消費者信心尚未恢復到2021年之前的水準。除北京、上海等主要城市外，房價仍在下跌。在中國，大部分家庭資產都集中在房地產上，房價下跌直接削弱了消費者的購買力。在伊朗戰爭爆發前的今年2月，消費者信心指數曾升至92，創3年新高。但與房地產泡沫破裂前從未跌破100相比，目前的消費者信心指數仍然很低。16至24歲青年失業率仍超過17%。

今年中國經濟的重要支柱出口已出現警訊。這是因為荷姆茲海峽的衝擊並不僅限於中國。受中東地區能源短缺的影響，經濟規模小於中國的亞洲國家也面臨嚴峻的挑戰。4月亞洲原油進口總量較去年同期暴跌30%。亞洲開發銀行（ADB）將今年亞洲開發中國家的經濟成長預估從5.1%下調至4.7%，這意味了東南亞、中東和新興經濟體的購買力也隨之下降，而這些地區曾是中國家電、電動車和工業產品的主要買家。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）研究員魯賓（David Rubin）表示：「如果貿易夥伴不購買更多中國商品，中國就無法銷售更多商品。」諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）則指出：「中國過度投資和過度生產導致的通縮將會加劇，進而導致一系列工廠倒閉。一旦西方消費者停止購買，中國就完了。」

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