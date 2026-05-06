氣立連4季單季毛利率逾30％ 高階產品Q2轉正式接單

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〔記者林菁樺／台北報導〕氣動與電控自動化元件廠氣立（4555）公布2026年第一季財報，合併營收4.06億元，毛利率30.13%；每股盈餘（EPS）0.04元，優於去年同期，年增主要為高附加產品應用比重提升，PCB精密加工機器套件出貨增加，加上AI相關硬體設備需求帶動訂單增加所致。

氣立表示，第一季獲利結構改善，主要來自產品設計優化、生產配置調整，推升高附加價值產品出貨比重增加，使整體毛利率維持在30%以上水準。且在AI硬體設備需求帶動下，PCB與半導體封測設備投資動能回溫，同步挹注既有氣動與自動化元件訂單，形成穩定營運基礎。

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根據SEMI統計，在全球AI伺服器出貨量持續攀升帶動下，使PCB產業板卡需求增溫而持續擴大資本支出；與此同時，液冷散熱滲透率快速提升，CDU供應鏈需求隨之擴張。上述趨勢直接帶動氣動元件、流量感測器與潔淨室用自動化零組件的終端採購動能，氣立既有業務與新品布局均受惠其中。

在新品與高階應用布局方面，氣立第一季已陸續完成超音波流量感測器於液冷散熱及廠務應用等的客戶端驗證，預計自第二季起逐步轉為正式接單。由於液冷散熱與半導體廠高精度流量監控領域，過去長期由日系與歐系品牌主導，台廠鮮少取得同等應用認可。

氣立以性能趨近且價格具台廠競爭優勢的產品組合，切入具成長性的高階應用市場，也符合近年半導體大廠積極推動供應鏈在地化的採購方向。氣立強調，近年已由傳統氣動元件供應商，逐步轉型至流量感測器、電控元件、電動夾爪及靈巧手等智慧製造關鍵零組件領域，產品價值鏈持續往高附加價值應用升級；搭配PCB精密組件等產品出貨逐步放量，將有助於進一步強化產品組合與獲利結構，提升整體營運效能。

法人表示，氣立毛利率自2024年第三季低點22.68%後，已逐季穩步回升，最近四季單季毛利率皆能保持30%以上，在AI伺服器、半導體設備與智慧製造需求持續推動下，氣立中長期營運成長性與獲利能力可望同步上揚。

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