禾榮科技提交新加坡HSA審查 推進AB-BNCT系統落地

禾榮科技AB-BNCT進軍新加坡取得重大進展，正式提交新加坡HSA醫療器材註冊申請。圖左四為禾榮科總經理沈孝廉。（禾榮提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕醫材廠禾榮科技（7799）今日宣布，公司已正式向新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority, HSA）提交自主研發之「貝努」中子放射照射系統（Bennu Neutron Irradiation System）的醫療器材產品註冊申請，為禾榮AB-BNCT（硼中子捕獲治療）設備落地新加坡取得重大進展，也象徵公司推動東南亞首台AB-BNCT系統建置進程正式邁入法規審查與實質導入階段。

禾榮科指出，此次產品註冊申請的提交，不僅是禾榮拓展國際市場的重要里程碑，更是公司以新加坡作為東南亞醫療創新樞紐，整合醫療、臨床研究與轉譯科學資源的重要布局。禾榮將結合新加坡國立大學醫學體系，包括新加坡國立大學、國立大學醫院及相關臨床研究單位，並與新加坡科技研究局旗下A*STAR相關研究機構展開合作，推動AB-BNCT技術於東南亞地區的臨床研究、藥物開發、治療流程優化與轉譯醫學應用。

請繼續往下閱讀...

禾榮科技總經理沈孝廉表示，新加坡具備完善的醫療法規制度、國際化臨床研究環境與高度成熟的生醫創新生態系，是推動先進癌症治療技術進入東南亞市場的關鍵據點。此次向HSA提交醫療器材註冊申請，代表禾榮AB-BNCT系統在新加坡的法規導入、技術文件、品質管理與安全性資料準備已進入實質階段。後續公司將依主管機關審查程序，持續配合補充相關技術、安全性與臨床使用資料，並與合作夥伴共同推動設備建置、臨床研究設計與後續導入規劃。

禾榮科技表示，未來將持續以台灣既有經驗為基礎，結合新加坡國際醫療與科研平台優勢，推動AB-BNCT在東南亞市場的建置與臨床研究發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法