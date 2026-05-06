全盈+pay拓展移工等新客群 拚3年後轉盈

全盈+PAY今年迎來4週年。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電子支付廠商全盈+PAY迎來4週年。總經理劉美玲今日表示，目前總體會員數約247萬人、今年預計達到260萬，為拓展藍海客群，首要著眼外籍移工，第一階段目標10萬會員，也拓展移工超市、商店等新合作店點，以創造成長新契機，力拚3年後轉盈。

根據金管會最新統計，台灣電子支付帳戶使用人數已接近4000萬規模，交易量也持續成長，顯示電子支付已由導入期邁入日常化與高頻使用階段。

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全盈+PAY表示，今年將以「普惠金融的3D新價值」為核心，聚焦「多元客群」、「多維生態」與「智慧布局」三大方向。劉美玲指出，未來將瞄準移工、學生、跨境等新興族群與需求，當使用者在不同場景中可以自然完成支付，平台的價值才會真正被放大。

針對移工族群，劉美玲指出，移工在台灣較難申請信用卡、銀行帳戶，因此無法享受數位支付服務，但仍有消費、匯兌等需求，為了落實普惠金融，全盈+PAY已經提供印尼、越南、泰國、菲律賓、中文、英文共六國語言介面，並透過電信認證等科技手段簡化註冊流。

劉美玲也說，全盈+PAY也積極佈局寵物生態圈，看好台灣登記的寵物已達340萬隻，每年新增寵物數量已超過新生兒，加上寵物生態圈也是全家集團的佈局重點，全盈+PAY將扮演樞紐角色，串聯寵物食糧、寵物醫院、寵物保險等場景，讓飼主能透過支付與點數折抵進行跨場景消費。

全盈+PAY指出，今年從3E策略升級至四大戰略布局，並進一步推進至以「普惠金融的3D新價值」為核心的發展階段，不只在產業面持續提升服務功能，更邁向以場景金融為核心的開放式生態系，將電子支付功能延伸至更多合作夥伴與應用場景，在4週年之際推出諸多歡慶折扣。

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