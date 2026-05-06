三因素助攻！4月底外匯存底止跌回升 重返6000億美元

4月底外匯存底止跌回升重返6000億美元規模。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今（6）日公布，4月底我國外匯存底餘額達6025.88億美元，較3月底增加56.02億美元，不僅順利由跌轉升，也重新站回6000億美元大關，並在穩居全球第四大。央行表示，4月外匯存底增加主要受惠於美元走弱、外匯存底投資收益入帳，以及央行進場買匯調節所致。

儘管中東地緣政治風險仍未完全解除，但市場對戰事的敏感度已逐步下降。4月在美國科技股領漲帶動下，台股續創新高，外資也回頭加碼台股逾2000億元。

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根據金管會統計，外資4月本金匯入金額達264億美元。不過，由於4月適逢台積電發放股利，外資連同股利與盈餘匯出約194億美元，整體計算後，4月外資淨匯入約70億美元。

央行外匯局局長蔡烱民表示，4月初部分交易日外資匯出金額偏大，市場供需一度明顯失衡，央行也適度進場買匯調節，抑制新台幣過度升值，但整體調節力道不大，因此外匯存底增幅相對有限。

此外，4月美元走弱，帶動主要非美貨幣走升，其中澳幣升值逾4%，歐元與英鎊同步走強，使外匯存底持有之外幣資產折算為美元後金額增加；加上外匯存底孳息入帳，也同步推升整體規模。

另一方面，市場高度關注台積電預計明年上路的美元配息制度，是否有助降低新台幣匯率波動。

蔡烱民指出，過去外資投資台股，須先將美元兌換為新台幣買股，領取台幣股利後若需匯出，又得再換回美元，等於經歷兩次換匯；未來若改採美元計價配息，外資可直接領取美元股利，將可減少一次換匯流程，可降低交易成本，也有助減少部分結購匯需求。

對於外界稱此為「台積電條款」，蔡烱民表示，國際主要金融市場本就提供多元幣別配息機制，此制度符合國際市場發展趨勢，不太可能僅限於台積電單一企業。

他進一步指出，之所以市場特別關注台積電，主要因其外資持股比重高、配息金額龐大，且採季配息制度，一年四次配息使換匯需求更為頻繁，因此成為焦點。

蔡烱民也表示，此案主管機關為金管會，央行與金管會長期保持良好溝通，央行尊重主管機關政策規劃，雙方目前主要針對外資配息流程、銀行作業及執行細節進行協調，以確保制度順利推動。

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