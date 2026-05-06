汎銓持續虧損 第1季每股虧損0.61元

汎銓董事長柳紀綸。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析廠汎銓（6830）於今（6）日公布第一季財報，稅後虧損3185萬元，每股稅後虧損0.61元，續呈現虧損。汎銓今股價雖重挫跌停，但仍達878元高價。

汎銓第一季合併營收達5.79億元，年增24.54％，創歷年同期新高，稅前淨損為2108萬元，稅後淨損3185萬元，每股稅後虧損0.61元。去年同期與上季也為虧損狀態。

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汎銓指出，因材料分析（MA）及AI晶片分析業務委案需求旺，海外據點營收逐步顯現，致使整體營運規模與獲利能力同步提升，第一季毛利率達21.58％，年增8.43個百分點，整體虧損幅度也較去年同期明顯收斂，營運正逐步朝向獲利成長軌道邁進。

汎銓並公告4月合併營收2.12億元，適逢清明連假影響工作天數，4月營收月減5.55％，惟受惠半導體及AI相關客戶仍積極推進先進製程及矽光子技術研發進程，帶動4月營收仍站穩2億以上水準，並較去年同期成長20.24％，續創歷年同期新高。前4月累計合併營收為7.91億元，年增23.36％，創歷年同期新高。

展望營運，汎銓持審慎樂觀看法，看好在「埃米世代製程材料分析」、「AI客戶專區深化合作」、「矽光子量測服務、設備銷售、授權等三軌新商模發展」及「全球四大半導體產業區域據點布局」等四大成長動能驅動下，挹注未來營運可期。

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