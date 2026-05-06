沒有AI就BI！廣達超越富邦金 市值前10大滿滿AI

台股昨續創新高，市值前10大個股首見滿滿的AI。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕沒有AI就BI（台語悲哀）！台股加權股價指數6日再創新高，代工大廠廣達憑藉AI伺服器出貨的強勁動能，市值衝破1.33兆元，正式超車「金控獲利王」富邦金，躍居台股市值第10大；對比AI浪潮前的2023年4月底，前10大仍可見金融、電信與塑化等身影，短短3年過去，前10大榜單已是「滿滿的AI」！

「護國神山」台積電以58.34兆元、穩居台股市值霸主地位，佔據台股絕對權重；受惠AI伺服器電源與散熱龐大商機的台達電，以5.74兆元居第2；聯發科與鴻海分別以5.5兆元及3.52兆元緊追在後；而押好押滿台積電的元大台灣50，也躍居市值第7大。

請繼續往下閱讀...

對比2023年4月底的台股市值前10大名單，當時仍有中華電、國泰金、台塑化與中信金等「存股族」偏好的防禦型或傳產金融標的，佔據「半壁江山」。先是台塑四寶陸續「退位」，接著是過去存股族最愛的中華電也被擠出榜單，最後三金（富邦金、國泰金與中信金）只剩一金，6日富邦金也被擠出前10大。

6日台股個股市值排行 檔號 股名 市值（億元） 2330 台積電 583481.79 2308 台達電 57405.7 2454 聯發科 55013.91 2317 鴻海 35288.58 3711 日月光投控 23374.76 2383 台光電 17736.89 50 元大台灣50 17700.82 2345 智邦 13943.76 3037 欣興 13518.06 2382 廣達 13384 2881 富邦金 12998.83 2882 國泰金 11544.67 2303 聯電 11496.77 2891 中信金 10763.77 2412 中華電 10550.13 7769 鴻勁 10265.01 2360 致茂 9972 3017 奇鋐 9549.53 6669 緯穎 9236.25 2408 南亞科 8738.13

從最新前10大榜單可看出，儼然成為一張「全球AI算力地圖」。從上游的晶片代工（台積電）、IC設計（聯發科），到中游的封裝（日月光）、材料載板（台光電、欣興），再到下游的伺服器組裝（鴻海、廣達）與電源網通（台達電、智邦），台灣科技業已建構出難以取代的生態系。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法