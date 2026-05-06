沒有AI就BI！廣達超越富邦金 市值前10大滿滿AI

台股昨續創新高，市值前10大個股首見滿滿的AI。（資料照）
〔記者高嘉和／台北報導〕沒有AI就BI（台語悲哀）！台股加權股價指數6日再創新高，代工大廠廣達憑藉AI伺服器出貨的強勁動能，市值衝破1.33兆元，正式超車「金控獲利王」富邦金，躍居台股市值第10大；對比AI浪潮前的2023年4月底，前10大仍可見金融、電信與塑化等身影，短短3年過去，前10大榜單已是「滿滿的AI」！
「護國神山」台積電以58.34兆元、穩居台股市值霸主地位，佔據台股絕對權重；受惠AI伺服器電源與散熱龐大商機的台達電，以5.74兆元居第2；聯發科與鴻海分別以5.5兆元及3.52兆元緊追在後；而押好押滿台積電的元大台灣50，也躍居市值第7大。
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對比2023年4月底的台股市值前10大名單，當時仍有中華電、國泰金、台塑化與中信金等「存股族」偏好的防禦型或傳產金融標的，佔據「半壁江山」。先是台塑四寶陸續「退位」，接著是過去存股族最愛的中華電也被擠出榜單，最後三金（富邦金、國泰金與中信金）只剩一金，6日富邦金也被擠出前10大。
|6日台股個股市值排行
|檔號
|股名
|市值（億元）
|2330
|台積電
|583481.79
|2308
|台達電
|57405.7
|2454
|聯發科
|55013.91
|2317
|鴻海
|35288.58
|3711
|日月光投控
|23374.76
|2383
|台光電
|17736.89
|50
|元大台灣50
|17700.82
|2345
|智邦
|13943.76
|3037
|欣興
|13518.06
|2382
|廣達
|13384
|2881
|富邦金
|12998.83
|2882
|國泰金
|11544.67
|2303
|聯電
|11496.77
|2891
|中信金
|10763.77
|2412
|中華電
|10550.13
|7769
|鴻勁
|10265.01
|2360
|致茂
|9972
|3017
|奇鋐
|9549.53
|6669
|緯穎
|9236.25
|2408
|南亞科
|8738.13
從最新前10大榜單可看出，儼然成為一張「全球AI算力地圖」。從上游的晶片代工（台積電）、IC設計（聯發科），到中游的封裝（日月光）、材料載板（台光電、欣興），再到下游的伺服器組裝（鴻海、廣達）與電源網通（台達電、智邦），台灣科技業已建構出難以取代的生態系。
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