生一胎加碼補助至10萬 母親節「最強紅包」本周入帳

勞動部勞保局今（6）日宣布，每胎生育補助加碼至10萬元，將在5月8日前陸續入帳（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕2026年1月1日起，新版生育補助加碼上路，不論投保身分，每生一胎政府補助加碼至10萬元，先前因預算問題未能補足發放，勞動部勞保局今（6）日宣布，此一生育補助加碼，國保及未參加相關社會保險的媽媽，將在5月7日入帳，勞保、農保等媽媽則於5月8日入帳，合計約2萬餘人受惠。之後請領生育補助的媽媽，均將每胎合併一次發給10萬元，民眾毋須另行申請。

週日就是母親節，為提供國人更多的育兒支持，115年1月1日起出生的本國新生兒，無論媽媽是投保勞保、國保、農保，或未參加相關社會保險，均可在原有的生育給付外，由政府加發生育補助至每胎10萬元。不過，先前因預算因素，差額未能及時給付，勞動部今日宣布，行政院已同意執行新興計畫動支案，已在4月底獲撥公務預算，相關補助差額將在母親節前陸續入帳，成為今年母親節「最強紅包」。

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勞保局指出，無論是1胎或雙胞胎、3胞胎，生育補助將依胎數比例增加至每胎10萬元，雙胞胎合計發給20萬元、三胞胎30萬元，依此類推。各生育給付及未參加相關社會保險的媽媽，單胞胎給付計算方式如下：

⚫ 勞保生育給付（6 個月之平均月投保薪資×2 個月）+生育補助=10 萬元

⚫ 國保生育給付（月投保金額×2 個月）+生育補助=10 萬元

⚫ 農保生育給付（月投保金額×3 個月）+生育補助=10 萬元

⚫ 未參加相關社會保險給付：生育補助 10 萬元。

勞保局強調，此一加發生育補助至每胎10萬元，僅限「國人」享有，必須在今年1月1日後生產，且申請生育給付者為「本國新生兒媽媽」，勞保局將依既有申請資料主動比對補助資格，符合資格者，在母親節前夕陸續補發差額。補助款項將自動匯入申請生育給付時填寫的金融帳戶，並以簡訊或書面即時通知。

至於即日起才請領勞保、國保、農保的女性被保險人，若符合加給生育補助條件，勞保局將在核發生育給付時一併加發補助金額，也就是每胎合併一次發給10 萬元，民眾毋須另行申請。

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