研華邊緣AI進展優於預期 先進應用驅動貢獻放大

研華預估第二季營收雙位數季增，合併毛利率可望維持38%至40%，營益率維持16%至18%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）看好邊緣人工智慧（Edge AI）需求持續升溫，董事長劉克振今於法說會表示，今年第1季Edge AI相關營收占比已達20.5%，全年目標維持30%，目前進度「略優於預期」，需求動能來自半導體、自動化、機器人、智慧城市與交通基礎建設等領域，先進AI應用正從大型資料中心逐步往邊緣場域延伸。

研華統計，今年第1季Edge AI相關營收達1.32億美元，其中產品營收年增67%，零組件營收年增58%，目前訂單主要集中在美國、歐洲與中國市場，應用涵蓋智慧交通、路側監控、工廠視覺檢測、倉儲管理及缺陷辨識等場域。集團去年已與約20家機器人客戶合作，今年持續聚焦關鍵客戶經營，雖然現階段機器人營收占比有限，但設計案與導入需求正持續增加。

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研華認為，目前AI需求已不再侷限於雲端資料中心，而是開始往邊緣運算與實體場域擴散，包括機器人、智慧交通、能源管理與工業自動化等需求均快速升溫。其中半導體設備與資料中心周邊基礎建設更成為重要成長引擎，以現階段的業務種類來看，約有30%至35%相關營收與半導體產業有關，客戶遍及美國、台灣、日本與南韓。

關於市場關切AI需求之下的供應鏈壓力，研華指出，今年以來DDR5、CPU、SSD與PCB供應持續吃緊，其中DDR5價格單季上漲約30至50歐元，CPU價格也調漲10%至20%，部分客戶為確保供貨，甚至開始提前下單18個月，光是第1季就有47%的訂單交期超過半年，公司目前透過長期採購協議、提高預測能見度與強化上游合作等方式，確保供應穩定。

面對零組件成本持續墊高，研華也啟動更積極的價格調整策略，自去年10月啟動第一波4%至8%調漲後，今年起系統產品改採雙周調價、模組產品則採每月調價，希望降低成本波動衝擊。管理層認為，由於工業電腦占客戶整體資本支出比重有限，目前尚未看到價格上漲明顯影響終端需求。

研華預估第二季營收雙位數季增，合併毛利率可望維持38%至40%，營益率維持16%至18%。集團安排在今年台北國際電腦展（Computex）期間大舉展示Edge AI與Physical AI布局，包括超過10個展示空間與機器人、智慧城市等應用展示，並將於6月舉辦全球合作夥伴大會，持續擴大Edge AI生態系布局。

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