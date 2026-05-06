沒空回家也能寵媽！這項「神隊友服務」母親節訂單暴漲28％

不少民眾因公務繁忙或身處異地，無法在佳節親自返家，此時「即時包裹運送」便扮演了關鍵角色。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕現代人生活節奏加快，如何在最後一刻傳遞對家人的心意，成為過節新課題。根據Uber與Uber Eats今（6）日發布的消費趨勢報告顯示，「即時傳遞心意」正逐漸成為台灣人過節的新習慣，數據指出，除了傳統美食外送外，「在家開煮」與「即時送禮」也正崛起為母親節的主流選擇。

隨著不少民眾因工作繁忙或身處異地，無法在佳節親自返家，「即時包裹運送」的重要性隨之提升。平台統計顯示，2025年母親節期間，Uber「優快送」包裹運送訂單量年增約28%，顯示愈來愈多消費者透過即時配送服務，傳遞精選禮物與祝福，突破距離限制，實現「最後一刻」的心意表達。

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另一方面，「下廚表心意」的風氣也同步升溫。除了外出聚餐，越來越多民眾選擇親自料理母親節大餐，數據顯示，2025年5月Uber Eats 平台上的生鮮雜貨食材銷量，較前一月呈現近雙位數成長，反映「在家開煮」的溫馨氛圍正受到消費者青睞。

為迎接母親節到來，即日起至5月14日，Uber Eats推出「媽咪感謝祭」美食外送專區，共有超過5千間精選商家指定商品買1送1等優惠，此外，Uber Eats App的生鮮雜貨也祭出限定水果、蔬菜或蛋糕享5折起優惠，讓民眾無論回家煮飯，或是遠端送上祝福，都能用自己的方式輕鬆寵愛媽媽。

在Uber App方面，也推出「優快送」新用戶享首趟免費優惠，一鍵下單寵愛媽媽，即日起至 5 月 10 日止，不論新舊用戶輸入「優快送溫馨」優惠序號可再享額外4趟每趟50元的優快送優惠。

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