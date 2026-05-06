台積電重返桃園龍潭有望 國科會下週一審查龍科園區擴建計畫

國科會預計下週一審查龍潭園區擴建計畫。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕桃園龍潭科學園區擴建計畫有望重啟，國科會竹科管理局長胡世民今（6日）表示，預計下週一送園區審議委員會審議龍科園區，盼5月底前可完成審查，並在7月報政院，因開發案面積超過1百公頃，還需經二階環評，期待最快可在2029年第4季前取得土地。

台積電過去因當地居民抗爭，放棄在龍潭建1.4奈米製程晶圓廠，不過近期傳出有意重返龍潭，並改興建先進封裝廠，立院教育文化委員會今審查國科會預算，胡世民表示，龍潭科學園區擴建部分會滿足我國科技產業需求，在水電供應無虞下，都歡迎廠商申請也會全力配合，也表示台積電有表達若龍科園區三期通過，就有意願進駐。

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胡世民進一步指出，針對龍科園區擴建計畫，預計下週一會送國科會的園區審議委員會審查，依照過去的程序，送審查後會有2個月的時間再經委員的意見修正，之後會再報政院，待政院核定後會再送環評，龍科園區擴建的面積雖然從150公頃下修到104公頃，但仍超過1百公頃，依規定須送二階環評，另外還有土地徵收等作業，雖依照規劃希望可在2029年第4季前可取得土地，但實際時間難以評估，但仍會持續溝通以盡速取得土地。

至於龍潭當地過去曾有當地茶農抗議，才導致台積電進駐破局，胡世民表示，表示經拜訪當地民眾與召開公聽會，園區內的農地絕大多數使用的現況是旱田，另有部分的水田、果園、闊樹林等，多屬零星農作，並沒有大面積茶葉種植，目前多數民眾多聚焦於土地及地上物（含農作物、農機具等）補償措施，零星農民詢問延續農保等問題，無接獲農民陳情保留農地種茶等訴求。

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