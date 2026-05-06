落實普惠金融，口袋證券用戶破10萬。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕純網路券商口袋證券表示，落實普惠金融，總開戶數今年第二季初已突破10萬大關，不僅持續穩固純網路券商龍頭地位，也代表口袋證券「極簡、快速、直覺」的APP交易體驗深獲投資人青睞，使投資人在忙碌生活中，也能輕鬆透過口袋證券完成投資佈局。

口袋證券董事長林聖哲表示，2026 年第二季股市波動劇烈且交易量增，對於券商系統的承載力與穩定度是極大考驗，純網路券商的經營邏輯與傳統券商截然不同，口袋證券將持續投入大量資源研發並建置穩定的交易系統，確保用戶在市場波動中仍能享有流暢的下單環境，同時，透過純數位化降低營運成本，口袋證券可提供更具競爭力的手續費率，讓投資人真正受益於數位轉型帶來的普惠金融。

請繼續往下閱讀...

為提供便捷的開戶、交易與資金管理體驗，口袋證券表示，持續與遠東商銀 Bankee 等金融夥伴攜手合作，優化銀行帳戶與證券交割的連動流程，大幅縮短資金調度與開戶審核的時間，同時也與CMoney深度合作，打破「看盤與下單」間的斷層，達到「高決策品質、低下單時差」的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法