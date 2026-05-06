慧洋4月EPS 0.48元 前4月EPS 2.09元

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋（2637）4月合併營收16.46億元，年增21.23%，第二季進入南美穀物傳統運輸旺季，整體散裝運價指數維持穩定，惟4月份營業天數較少，再加上近期中國對巴拿馬旗的船舶針對性加強檢查，影響部分船舶營運，慧洋4月營業利益為5.27億元；另因瑞士法郎相對美金升值，認列匯兌損失約300萬美元，稅前淨利為3.56億元，每股稅前盈餘為0.48元；累計前4月合併營收59.84億元，營業淨利17.25億元，稅前盈餘15.58億元，每股稅前盈餘2.09元。

慧洋指出，目前波斯灣局勢仍然緊張，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）持續受限，導致全球散裝船舶周轉率下滑。而第二季適逢南美穀物出貨旺季，澳洲、印尼煤炭出口亦穩定，支撐散裝市場運輸動能。

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船隊佈局方面，慧洋4月中旬交付1艘新船，由尾道造船打造之輕便型（4萬 DWT，船名：Paiwan Glory）NOx第三期環保節能船，同時已簽訂長期穩定租約，毛利率近50%，為今年第3艘投入營運之新造船，今年總計將交付8艘新船，並持續視市場狀況汰換營運效率較差之老舊船舶，以維持船隊競爭力。

受中東戰事影響，國際原油與能源價格走揚，連帶推升船舶燃油成本，相關區域戰爭險附加保費亦顯著上升，慧洋是以船舶出租為主要營運模式，航行所需燃用及保險費用均由租家負擔，對營運並無顯著衝擊。

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