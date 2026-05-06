精誠Q1營收、獲利創歷年新高 加速AI變現能力

精誠第一季每股稅後盈餘（EPS）2.64元。圖左三者為董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠精誠（6214）今日公告第一季財報，單季營收119.69億元、年增21.69%，毛利率20.4%，稅後淨利7.18億元、年增達164.51%，每股稅後盈餘（EPS）2.64元，首季營收、獲利皆創歷年同期新高。

精誠表示，在本業部分，第一季受惠企業持續投資數位轉型，帶動軟體開發與系統整合等服務需求穩定成長，加上AI應用情境導入落地，從單一部門運用逐步擴大到各營運單位，成為剛性需求，也成為新一波成長動能。

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此外，精誠也表示，半導體產業持續加大擴張力道，也帶動精誠海外業務成長。今年台灣資本市場熱度持續推升，相較於去年同期，業外投資挹注大幅增長，也是第一季獲利成長的原因。

展望下半年，精誠表示，將持續推動企業級AI平台（EAP）應用落地，深化AI在各產業的實務導入，整合精誠在軟體開發與數據整合的優勢，加快AI應用服務的變現能力。

同時，精誠也配合國際資安發展趨勢與國內法規發展，推廣後量子時代資安因應方案，以及整合AI的資安解決方案服務，協助企業強化營運韌性與長期競爭力。並因應台商出海的強勁需求，持續擴大全球IT服務能量並加速海外市場布局，以掌握成長商機。

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