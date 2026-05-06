振大環球4月營收創同期新高 訂單能見度看到第3季

振大環球表示，從在手訂單水位來看，能見度已延伸至第3季，越南及馬達加斯加產能持續維持滿載。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣廠振大環球（4441）4月營收8.01億元，月增32.98%、年增37.34%，創下歷年同期新高，今年前4個月營收累計26.91億、年增28.59%。管理層表示，從在手訂單水位來看，能見度已延伸至第3季，越南及馬達加斯加產能持續維持滿載，出貨動能穩定。今年營運將持續聚焦三大目標，包括營收成長、獲利再創新高，以及未來配息水準持續提升。

振大環球表示，受惠主要客戶電商與運動通路需求持續升溫，加上訂單出貨節奏加快，帶動4月營收顯著跳升，顯示市場需求強勁且成長具延續性。在客戶拉貨動能明確帶動下，營收成長更呈現加速向上的趨勢，並非短期波動。從目前訂單結構來看，需求面仍相當穩健，有助支撐後續營運表現。

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振大環球觀察，在全球供應鏈重組的趨勢下，近期陸續接獲來自埃及、約旦地區的轉單，馬達加斯加的產區優勢更加顯現，將有效帶來新成長動能。在成本方面，公司已提前進行原料採購並鎖定價格，整體成本維持在可控範圍內。同時，主要配合的布廠也因看好公司的客戶後續成長動能，也願維持價格，在供應鏈合作更緊密的情況下，更有助優化採購條件。

振大環球強調，隨著第2季正式進入出貨旺季，營收表現可望優於第1季；第4季隨馬達加斯加ESG新廠完工後，產能擴充與新客戶效益將開始顯現，為明年成長再添動能。整體來看，在客戶需求強勁、產能維持滿載下，全年營收與獲利再創新高的方向明確，成長表現有望持續保持前段班地位。

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