達方Q1毛利率轉佳 持續聚焦高附加價值產品

達方每股稅後盈餘（EPS）0.2元。圖為董事長蘇開建。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組廠達方（8163）今日公告首季營收60.25億元、年增9.9%，因產品組合最佳化，單季毛利率18%，稅後淨利5689萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.2元。展望第二季，達方指出，智能事業將聚焦高附加價值產品，綠能事業看庫存去化進入尾聲，營收佔比將逐步拉升，強化獲利結構。

達方說明，第一季營運因產品組合改善，毛利率、營益率呈序列性回升。展望第二季，公司將持續延續此復甦態勢，維持穩健的年度成長動能。智能事業將聚焦高附加價值之背光、電競鍵盤及觸控產品，憑藉穩定的訂單優勢緩解近期零組件漲價與供應鏈干擾的衝擊，進一步強化客戶黏著度。

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至於綠能事業，達方則說，隨產業庫存去化進入尾聲，第二季營收佔比預計將逐步拉升，並加速推動規模化生產，致力最佳化長期獲利結構。

此外，達方也積極精進全球多廠區營運效率，透過精準成本控管驅動毛利與利潤率擴張，持續落實「智能（AIoT）」與「綠能（Green Energy）」雙軸戰略，追求企業獲利與永續成長。

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