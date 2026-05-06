搶攻美國AI產業鏈 安聯00402A主動式科技ETF5/22開募

安聯投信推出00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金。（安聯投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕生成式AI持續推動全球科技產業升級，美國科技股成為市場成長核心。安聯投信推出00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金，以主動式ETF策略切入美國科技全產業鏈，募集期間為2026年5月22日至5月27日，發行價格為每單位10元，預計於6月上旬掛牌上市。

00402A為安聯投信跨足參與主動式ETF的第3發，更是安聯環球投資集團繼前面兩檔以不同策略進軍主動式台股ETF市場之後、首檔瞄準美國科技的主動式ETF策略。

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安聯投信表示，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的。儘管短期波動與估值壓力仍在，但中長期來看，美國科技產業在技術領先、資本實力與獲利模式上，仍具備顯著優勢。

安聯投信投資長張惟閔指出，美國經濟展現高度韌性，在民間投資、能源建設與科技創新支撐下，2026年經濟成長率預期可望維持在2%至2.5%。同時，企業獲利動能持續向上，市場預估2026年S&P 500企業獲利年增率達16.8%，為美股、特別是科技股奠定穩固基本面。從評價面觀察，美股在未來12個月獲利基礎下本益比約20.3倍，僅略高於長期平均，在雙位數獲利成長預期支撐下，整體仍具投資吸引力。

就科技題材部分，張惟閔表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金經理人洪華珍表示，透過主動式 ETF 彈性調整持股結構，才能適時加碼具爆發潛力、但尚未被指數充分反映的成長型科技股，爭取超額報酬空間。

就策略上，洪華珍表示，00402A聚焦AI生態系，兼顧核心和潛力標的，希望以3Q+策略去應對美股的結構性問題。即以Quick+策略，以「主動」追成長動能，可隨基本面與評價變化進行持股與權重的調整，所以除了布局在穩定成長的公司，像是M7之外，也會搶先布局在高速成長期的中小型公司，皆為00402A投資聚焦的範圍；Qualified+策略抓強勢股票、大小通吃，軟硬兼顧，掌握美國科技輪動機會；Quality+策略，挑對投資團隊，串聯台美科技股投資機會，更完整掌握美國科技題材。

布局方向上，00402A在兼顧核心持股穩定度的同時，同時配置具成長潛力的關鍵標的，涵蓋範圍擴及AI算力、高端半導體、智慧應用、資安、雲端服務與高速通訊等核心題材。透過「高端半導體、領先 AI 商機、轉機題材」三大投資主軸，不僅涵蓋 AI 上、中、下游產業鏈，也納入不同成長階段與題材特性的科技企業，有助於分散單一產業或權值股過度集中的風險。

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