看懂核四燃料棒爭議：原廠不互用、外運年省1.5億、燃料潛在百億價值

反應爐內核燃棒模擬模型。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核四燃料棒2018年起分批外運至美國保存，因核三重啟話題再度成為焦點。台電董事長曾文生今（6日）再次回應，核電廠原廠家不同，燃料棒是「無法互相流用」，台電當時外運是根據立法院決議。台電指出，放國內、國外保存價格相差一倍，估4年間已省下4.5億元。

台電指出，核四原廠是奇異公司、機組是沸水式反應爐，而核三原廠是西屋公司、採壓水式反應爐，每座核電廠燃料棒都是客製化規格，不同核電廠機組無法通用，且燃料棒專利分屬不同公司，無法互相通用。

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核四原有1744燃料束燃料棒，台電依立法院2018年1月決議辦理，採取異地保管，總計分7次外運，2021年3月全數外運完畢。對於浪費之說，台電澄清，放國內需要配合監管機構檢查，更需要警力維安等一年要花3億元，但外運保存一年約花1.5億元，兩者相差一倍，外運保管前2年免費；因此近4年外運費用省下4.5億元。

至於核四燃料棒當初採購價值約80多億元，台電原想找國際買主，但要接手直接使用燃料難度頗高，有2大條件要符合，必須與核四機組相同、是採用沸水式（ABWR）反應爐，此外，更難的是核四是全新尚未運轉的機組，使用初始燃料， 鈾235的濃度與運轉中的機組完全不同。

據了解，目前台電的核四燃料束已經拆解成燃料棒（內有燃料丸），未來看市場行情，可再磨成粉出售。若是退一步來看，燃料棒都是鈾原料，應可互用，據悉，核四的鈾燃料確可以重新設計給核三廠使用，但台電核三廠本來就跟原廠西屋有合約關係，也涉及原廠專利設計問題，實務上較難行。

對台電而言，核四燃料丸拆解成粉末後，價值更高，這條路更適合，因目前國際都是返核趨勢，對鈾料長期看漲，處理不用急於一時，等待更好的時間點再出手處理，根據市場行情估算，台電核四燃料棒的價值至少超過百億元。

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