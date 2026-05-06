廣越4月營收創同期新高 旺季動能增添營運柴火

廣越董事長吳朝筆看好公司進入傳統出貨旺季，品牌客戶拉貨動能延續，可望帶動營運規模穩健擴大。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越企業（4438）4月營收15.07億元，月增56.8%、年增38.3%，創下歷年同期新高，今年前4個月營收累計42.80億元、年增11%，亦寫歷史同期新猷。管理層表示，隨著公司進入傳統出貨旺季，品牌客戶拉貨動能延續，可望帶動營運規模穩健擴大。

廣越指出，4月營收創高主要受惠於品牌客戶出貨時程安排、訂單結構優化，以及高端戶外機能服飾供應鏈持續朝向「大者恆大」趨勢發展。隨著第二季邁入傳統出貨旺季、第三季達出貨高峰，公司將持續深化與核心品牌客戶合作，並透過產品組合優化、產能配置調整與營運效率提升，強化接單品質與營運韌性。

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廣越提到，近年全球成衣產業歷經庫存調整、地緣政治、關稅政策變化及供應鏈重整等挑戰，品牌客戶選擇供應商時，已不僅重視成本，更看重品質穩定度、交期掌握能力、產品開發能力及財務韌性。廣越長期深耕高端羽絨衣與機能服飾代工領域，憑藉穩定製造能力與長期品牌合作基礎，持續受惠訂單向具規模與管理能力供應商集中的趨勢。

廣越強調，公司目前在越南、中國、羅馬尼亞及約旦等地均設有生產基地，可依不同客戶需求、產品類別及銷售市場彈性配置產能。其中，約旦生產基地具備關稅相對優勢，在全球貿易政策不確定性升高的環境下，已成為公司爭取品牌客戶訂單的重要產能布局之一。未來將持續掌握品牌訂單回溫契機，並同步推動效率改革與接單結構優化，以提升整體營運品質。

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