護國神山全力加速先進產能！部分老舊產線將搬遷至「這國」

台積電正加速其先進半導體製造產能的擴張。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧處理器、高效能運算加速器和現代行動晶片等產品在整個產業需求持續成長，台積電正在加速其先進半導體製造產能擴張。根據TrendForce報導，台積電已開始將部分老舊的22奈米和28奈米生產線改造為新的4奈米生產線，以滿足日益增長的先進製程需求。此次改造的主要工廠之一是位於台灣台中市的Fab 15A工廠。

據悉，該計畫包括搬遷老舊的製造設備，並安裝能夠支援4奈米級生產的新設備。業內人士估計，隨著台積電繼續優先發展先進製程，此次投資將超過27.9億美元。

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從台灣工廠拆除的舊設備正被轉移到台積電位於德國德勒斯登的新建晶圓廠。該晶圓廠預計在2027年底投產，主要生產汽車和工業半導體產品，這些產品對成熟的製程技術仍具有重要的商業價值。

由於人工智慧基礎設施的快速擴張和高效能運算的部署，對先進製​​造能力的需求顯著增長。台積電的3奈米製程正進入大規模量產階段，預計2026年將貢獻公司總營收的30%以上。

同時，5奈米製程仍是台積電最重要的創收先進製程之一，因為許多GPU、AI加速器、網路晶片和消費級處理器仍採用5奈米製程設計。

在進行近期產能升級的同時，台積電也積極籌備其下一代1.4奈米製程技術。公司正在台中建造一座名為Fab 25的新製造基地。該工程的前期準備工作已經完成，主廠房建設階段的招標工作預計很快就會啟動。目前的報告顯示，1.4奈米的試產最快可能在2027年第三季開始，量產目標時間為2028年下半年。

據報導，台積電計劃在Fab 25園區建造四個獨立的晶圓廠，這有可能使該園區成為全球最大的專門生產人工智慧和高效能運算晶片的半導體製造中心之一。

報告也顯示，隨著先進晶圓代工廠之間的競爭日益激烈，台積電已經開始評估未來的1奈米級製程技術，其時間比預期要早。

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