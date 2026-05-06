國泰世華推短天期美元債結構商品

國泰世華銀行首推以美元計價、連結美元債券之境內結構型商品。（國泰世華銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2月底美國對伊朗採取軍事行動以來，在油價走高推升通膨預期的背景下，美國聯準會政策態度轉趨審慎，美國10年期公債殖利率亦一度升破4.3%，創近8個月新高，使債市短期波動加劇。洞察市場趨勢，國泰世華銀行首推以美元計價、連結美元債券之結構型商品，依客戶風險承受度與投資策略進行彈性配置，透過結構型商品設計，並結合該商品短天期特性，提升整體資產配置的靈活度與資金運用效率。

國泰世華觀察指出，債券向來為投資人配置固定收益的重要資產之一，但傳統中長天期債券投資普遍需承擔5至10年以上較長的持有期間，資金流動性相對受限，難以滿足客戶短期資金調度與彈性運用的需求，成為部分客戶卻步的主要因素。此外，客戶於持有債券期間，若因資金需求需提前出售債券，亦可能面臨買賣價差擴大所導致的資本損失風險。

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有鑑於此，國泰世華此次推出短天期（3個月、6個月）連結美元債券之結構型商品，協助客戶在較短期間內，有機會取得高於傳統債券票面利率的固定收益，以提升資金運用效率。於商品到期時，若市場條件符合預期，客戶可望領回完整本金；倘若連結債券價格表現未如預期，客戶則可依原進場價格或較低之履約價格，承接該檔標的債券，兼顧收益機會與進場彈性。

不過，本商品僅限國泰世華的專業客戶承作，屬固定收益型且非保本的投資產品。以美元為投資本金，所連結之標的為具備良好流動性、發行規模及投資等級評級之美元計價債券。客戶可依自身投資目標與風險承受度，設定等於或低於標的債券現行市價的履約價格，並對應獲取較高的固定收益條件。

國泰世華提醒，儘管本商品連結相對穩定之債券標的，其本質仍屬非保本投資。於特定情境下，客戶須承擔投資本金轉換為連結債券之風險，實際結果可能導致部分或全部本金損失。投資人於投資前應充分瞭解商品特性及相關風險，並審慎評估自身的風險承受能力，不宜僅以預期收益率作為唯一投資決策依據。

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