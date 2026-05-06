台鐵：5/24前回覆微風廣場北車商場異議 微風廣場回應了

台北車站商場經營權由新光三越拿下，現任經營業者微風集團一分飲恨，微風廣場已向台鐵提出異議。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台北車站商場經營權由新光三越拿下，現任經營業者微風集團一分飲恨，微風廣場已向台鐵提出異議，台鐵總經理馮輝昇表示，目前只有微風集團一家業者提出異議書，預計在本月24日前回覆處理。對此，微風集團表示，針對台鐵總經理馮輝昇今日就異議程序之說明，本集團表示尊重，並已於5月4日依規定補正並重新提出異議申請，現已正式進入法定爭議處理程序。

微風廣場強調，在上述重大爭議尚未釐清前，本集團亦正式呼籲台鐵於完成議約及簽約前，審慎評估相關風險，暫緩最終簽約程序，以避免後續產生不可回復之法律與程序爭議。 期待台鐵於法定期間內之回覆，能就上述爭議提出具體說明，以釐清社會疑慮，並維護本案之程序正當性。本集團亦將持續依相關法定程序，維護自身權益。

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微風集團指出，本案目前僅由本集團提出異議，原因在於本集團對於評選過程中出現之多項疑義，基於事實與責任，有必要提出具體質疑。倘若評選程序確屬公正且無瑕疵，相關異議自難成立，亦應可經由審查程序加以釐清。 然而，本次說明內容多著重於程序性事項，對於外界所關注之實質爭議，包括評選結果於正式公告前即已流通、評審委員是否涉及應迴避而未迴避之情形，以及具相關專業背景之評審委員未全程參與評選等問題，尚未見具體說明。

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