業務擴張壓力沉重 酷澎首季獲利轉虧

酷澎（Coupang）第一季轉虧。（路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）今日公告第一季財報。其中，儘管單季營收達到85億美元、年增8%，但毛利率27%、稅後淨損2.66億美元，每股稅後虧損（EPS）0.15美元，相較去年同期、2025年第四季都由盈轉虧，主要是營運成本大幅增加所拖累。

值得關注的是，酷澎核心的電商業務營收為72億美元、年增4%，但毛利率、獲利皆衰退。毛利率30.3%，調整後EBITDA為3.58億美元，雙雙下滑，主要受營運成本提升壓力所致；不過，首季活躍客戶數達到2390萬人、每位客戶平均淨營收為300美元，則雙雙上升，顯示客戶的消費頻率、金額上升。

請繼續往下閱讀...

至於包含台灣市場業務及餐飲外送、影片串流等新領域的「新興市場」業務發展，酷澎財務長Gaurav Anand表示，首季新興市場營收達13億美元、年增28%，主要動能來自台灣市場高速成長。但因為投入成本的增加速度更快，新興業務不僅毛利下滑、虧損也顯著提升。

不過，酷澎表示，公司營運的策略核心在於擴張新產品與服務，著眼新興業務的長期成長潛力。新興業務尚在「高投入、高成長」的擴張階段，儘管拖累整體財務表現，酷澎仍持續強化對新市場、新服務的投資，以建立電商業務外的第二成長曲線。

針對台灣市場發展，酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）表示，酷澎持續建立差異化的顧客體驗，自有的最後一哩物流配送系統已可穩定支援隔日到貨，並已覆蓋大多數運量，「火箭速配」服務則尚在引進台灣的初期階段，顧客反應、顧客留存表現正面。

展望台灣市場今年發展，金範錫表示，酷澎將在台灣持續打造高品質的顧客體驗，以奠定長期穩健成長的基礎。針對整體表現，酷澎則說，第二季整體營收（撇除匯率影響）有望成長9%至10%，隨著資安外洩問題影響逐步淡化，全年營收動能可望再提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法