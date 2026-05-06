台股攻上4萬1千點 市值型ETF領漲、主動式ETF熄火

台股攻上四萬一千點，市值型ETF領漲、主動式ETF熄火。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美股上漲，台股今日收盤再漲369.56點、順利站上四萬一千點大關之上，不過，由於盤勢震盪劇烈，市值型ETF漲贏最近超夯的主動式ETF；法人分析，資金持續流向權值股，而主動式ETF持有的個股恐本益比過高而下跌，才會造成這現象。

統計今日市值型ETF元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）因權值股強漲，同步上漲1.22%、2.61%，但主動式ETF相對乏力，14檔中有7檔收黑，反而高股息ETF表現較佳。

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若觀察4月底以來台股主、被動ETF表現，00631L上漲11.46%、0050上漲5.8%，而00981A、00992A僅分別上漲3.61%、3.57%，已出現分化。

法人分析，近期金管會放寬台股基金、台股主動式ETF單一個股上限從10%調至25%，引起市場關注，認為資金活水將主要流向權值股，形同台積電大利多，近年來市場資金本就青睞權值股，統計至5月5日為止的近3年台灣50指數含息報酬率250.95%，大幅領先加權股價指數含息報酬率185.41%，未來在資金護持下，權值股表現可望持續向上。

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