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威剛4月營收續創新高 庫存逾4百億元將拉抬全年成長

2026/05/06 15:00

威剛董事長陳立白（中）。（資料照）威剛董事長陳立白（中）。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體合約價強勢上揚，記憶體模組廠威剛（3260）今公布4月營收達105.6億元，連續2個月破百億元並創新高，年增達1.7倍，其中，隨著NAND Flash合約價漲勢擴大，4月SSD營收也一舉攀升至32.2億元，再次改寫單月歷史佳績。威剛截至4月底為止，握有逾400億元的庫存量，預期將可帶動第二季及全年營運成長。

威剛董事長陳立白指出，AI應用正以前所未見的速度擴散，從雲端運算延伸至企業端與終端裝置，記憶體已成為最關鍵的核心資源之一，並帶動記憶體需求呈現爆發式成長，產業供需結構已全面翻轉。他預期從原廠產能規劃、供貨策略與報價趨勢觀察，未來一年記憶體市場將持續維持賣方主導格局。

陳立白強調，威剛截止4月底為止，握有超過400億元的庫存量，且多數來自上游原廠直接供貨，至今年第四季都將充足無虞，也將成為推升公司第二季及下半年營運規模與整體績效的關鍵動能。

從產品結構來看，威剛4月DRAM仍維持6成以上營收貢獻，占比達61.2%；SSD比重則攀升至30.5%，顯示NAND Flash需求與價格動能同步增溫；記憶卡、隨身碟與其他產品占比為8.3%。累計今年前4月合併營收達366.7億元，年增165.4%，已接近2025年全年營收7成，營收規模與成長速度雙雙大幅躍升。

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