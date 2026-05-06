強化國安！Google、微軟、xAI將向美政府提供未發布AI模型防堵威脅

科技巨頭Google、微軟（Microsoft）及xAI已達成協議，將與美國政府分享尚未對外發布的AI模型「Mythos」。（彭博社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家標準與技術研究院（NIST）於5日正式宣佈，科技巨頭Google、微軟（Microsoft）及xAI已達成協議，將與美國政府分享尚未對外發布的AI模型版本。這項重大合作旨在遏止日益嚴峻的網路安全威脅。

《CNN》報導，此次產官合作的轉折點源於Anthropic上個月推出的強大AI模型「Mythos」。該模型展現的運算能力將AI對網路安全的衝擊推向了臨界點，促使白宮開始研議對人工智慧建立正式的審查機制。

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根據協議內容，隸屬於美國商務部的「AI標準與創新中心」（CAISI）將獲得權限，在新型AI模型正式上市前，優先評估其對國家安全與公共安全的潛在影響。此外，該中心也會在模型部署後持續進行追蹤測試與研究。CAISI主任費爾（Chris Fall）在聲明中指出，獨立且嚴謹的測量科學是理解前沿AI技術及其國安影響的關鍵，這些與產業的擴大合作，有助於在關鍵時刻守護公眾利益。

事實上，Anthropic曾公開表示，其Mythos模型在網路安全領域的實力「遠遠領先」現有模型，這在過去一個月已引起各國政府、銀行及公用事業機構的高度關注。Anthropic目前對外採取保守態度，表示尚未準備好將Mythos公開發布，僅限經過審核的特定組織使用，並已向美國政府高層進行能力簡報。與此同時，OpenAI上週也宣布將向各級政府開放最先進模型，以期在AI引發的威脅發生前先行防範。

喬治城大學安全與新興技術中心資深分析師吉（Jessica Ji）認為，這項夥伴關係能彌補政府與科技巨頭之間的資源落差。由於政府機構在技術人力與運算資源上通常不如大企業，這類協議能提供CAISI更多資源來執行嚴謹測試。

此舉亦反映出美國政府對AI監管態度的轉變。白宮目前正諮詢專家小組，研擬一套政府主導的新模型審查流程，這與先前川普政府對AI監管採取的低度干預立場截然不同。

儘管白宮發言人強調目前關於行政命令的討論多屬揣測，但微軟首席負責任AI官克蘭普頓（Natasha Crampton）肯定了CAISI在技術、科學與國安專業知識上能提供的附加價值。截至目前，Google與xAI尚未做出回應。

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