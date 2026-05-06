台股市值屢創新高 童子賢曝維持柴火重要關鍵

童子賢認為，台股市值屢創新高的現況彰顯台灣投資環境受到國際資本肯定。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天在論壇會後接受媒體聯訪時，被詢及對於台股市值超越英國、排名全球第七的看法，童子賢認為，現況彰顯台灣投資環境受到國際資本肯定，但若要維持這樣的競爭優勢，關鍵並不只是股市表現，而是能否持續提供穩定電力，支撐人工智慧（AI）、半導體與電動車等高科技產業長期發展。

童子賢指出，台灣過去是出口農產品的經濟體，如今已轉型為出口晶片、AI裝置與精密機械等高附加價值產品，而這些產業背後都有共同特徵，就是高度依賴電力，「沒有穩定的電力供應，AI與晶片投資布局無從談起」，目前全球AI競賽正快速升溫，各國爭相投入大型資料中心、AI伺服器與先進製程建設，但相關投資背後最根本的條件，仍是能源與基礎設施。

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童子賢認為，台灣目前在全球科技供應鏈中，扮演相當特殊的「中立軍火庫」角色，無論是Alphabet、NVIDIA、AWS等國際科技巨頭彼此競爭，台灣供應鏈多半都能參與其中，提供關鍵零組件與製造服務，因此能持續受惠AI浪潮。若電力供應無法穩定，企業即便有資金，也很難真正完成產能與供應鏈布局。

童子賢提到，晶圓代工龍頭台積電（2330）同時替超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與特斯拉（Tesla）等客戶代工，正是中立角色的最佳代表，即便是與台積電存在競爭關係的英特爾（Intel），目前仍需向台積電下單。對於媒體提問蘋果（Apple）傳出評估部分先進製程可能轉向南韓三星的德州廠，甚至考慮與英特爾合作，童子賢則認為，這對台灣而言，屬於值得觀察的「政治性挑戰」。

童子賢形容，這樣的狀況有點像消費者訂不到米其林三星餐廳時，開始轉向二星餐廳，真正關鍵並不只是單一客戶是否轉單，而是二線供應鏈成熟後，是否會逐漸稀釋原本集中在頂尖供應商手中的訂單與優勢。

童子賢也提到，科技產業過去經常面臨記憶體或其他原物料短缺問題，但相關狀況幾乎每隔一兩年、兩三年就會發生一次，業界其實已有成熟應對模式，因此短期缺貨不至於影響長期需求。產業仍會持續透過新技術與新服務提升生產力與使用者福祉，因此整體需求依舊樂觀，AI與高科技現階段仍是推升台灣經濟表現的重要引擎。

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