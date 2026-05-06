月薪4萬！35歲上班族卻曝「這件事」比沒錢更可怕

日媒報導揭露，看似穩定的收入與正常生活，未必代表真正幸福。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕35歲的佐佐木健一（化名），月收入約為22萬日圓（約新台幣4.4萬元），由於物價不斷上漲，他不得不減少以前經常做的一些事情，例如外出用餐和與朋友聚會，而隨著年齡的增長，這樣的生活方式也逐漸付出代價。他身邊許多朋友開始結婚生子，而一直單生的佐佐木健一也與他們的互動減少，他坦言：「現在除了家人以外幾乎不和任何人交流。」這讓他感到非常孤單。

日本媒體報導，佐佐木健一表示：「20多歲的時候，我喜歡下班後和同事們一起吃飯，週末參加興趣小組活動，我有很多好朋友，覺得自己一點也不孤單。」然而隨著步入30歲，周圍的環境發生了變化，許多朋友結婚生子後改變了生活方式，而一直單身的佐佐木健一與他們的互動也隨之減少。

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目前，佐佐木健一完全遠距辦公，這大大減少了他與人面對面交流的機會。「現在LINE是我主要的通訊工具，但我除了家人以外幾乎不和任何人交流，甚至一整天一句話都不說的情況也並不罕見。」

雖然佐佐木健一的社群媒體帳號擁有超過1000名粉絲，每次貼文都會獲得了不少互動。然而，這僅僅是網路上的一個數字而已。他坦言：「我和鄰居們完全沒有任何交流，我甚至不知道同一棟公寓樓裡住著誰，如果我生病無法搬家，很可能時間就這樣過去了，卻沒有人會注意到。」

由於與當地社區沒有任何聯繫方式，也沒有任何關於如何獲得公共支持或社區資源的訊息，佐佐木健一的生活彷彿被社會隔絕。

報導分析，在現代社會，即使是那些在社群媒體上擁有眾多粉絲的人，在現實生活中也越來越感到深深的孤獨，尤其是30歲左右的人，由於人生階段的轉變，更容易與他們的社區和朋友疏遠。

僅依賴職場或家庭所建立的人際關係，往往會隨著環境變化而輕易消失。維持與沒有利害關係之他人的連結，不僅有助於心理穩定，也能在突發狀況發生時，成為重要的安全網。

因此，除了金錢上的準備外，如何維持與社區或外部團體的聯繫與人際網絡，也已成為現代人生規劃中的重要課題。

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