海外主動式ETF強勢創高 00990A、00988A成焦點

不只台股好、海外主動ETF也狂飆，00990A再刷股價新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊衝突訊息鈍化，AI題材反映強勁基本面群起創高，6日海外主動式ETF由主動元大AI新經濟（00990A）、主動統一全球創新（00988A）領頭，股價分別衝破17、18元新高。

法人指出，近期主動式ETF吸引市場目光，除不受指數選股限制外，海外主動式ETF更具備廣泛參與全球題材優勢，如SanDisk於5日單日大漲近12%，6日帶動00990A、00988A股價上攻，漲幅凌駕台股主動式ETF。

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00990A自4月股市重返多頭以來，漲幅突破54.42%，今年以來績效更來到70.9%，表現同步超越美股大型指數包括費城半導體的57.23%、NASDAQ100的11.30%，以及FANG+的5.08%。

法人認為，基於大型CSP業者資本支出持續大幅提升，包括Alphabet將2026年全年資本支出上調至1800億美元至1900億美元，隱含年增率為102%；微軟則預計2026年資本支出年增129%、至1900億美元，持續有利AI關鍵零組件題材，建議投資人留意主動式ETF追逐強勢股優勢。

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